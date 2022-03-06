https://uz.sputniknews.ru/20220306/rossiyskaya-aviakompaniya-prodoljit-polety-v-uzbekistan-23170424.html

Российская авиакомпания продолжит полеты в Узбекистан

Российская авиакомпания продолжит полеты в Узбекистан

Из-за действующих антиковидных ограничений международные рейсы имеют статус чартерных.

2022-03-06T10:02+0500

2022-03-06T10:02+0500

2022-03-06T10:02+0500

туризм

авиакомпания

узбекистан

чартер

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings продолжит полеты по международным направлениям — в Армению и Узбекистан — на российских самолетах SSJ100, сообщили в пресс-службе перевозчика.Как уточняется, полеты выполняются на современных российских самолетах SSJ100. Все они зарегистрированы в авиационном регистре РФ, принадлежат российским финансовым институтам и застрахованы российскими страховыми компаниями.Из-за действующих антиковидных ограничений международные рейсы имеют статус чартерных. Все обязательства перед пассажирами международных рейсов выполняются в полном объеме.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям России с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов.Ранее о временной отмене всех международных рейсов до 19 марта объявила другая российская авиакомпания Smartavia.Евросоюз на прошлой неделе обнародовал пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним.Кроме того, ранее СМИ писали, что санкции ЕС распространяются в том числе на действующие контракты с европейскими лизингодателями.Читайте также:Uzbekistan Airways нашла замену рейсам в Краснодар и Ростов-на-Дону >>Авиакомпания Кыргызстана возобновила полеты в Ташкент >>

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авиакомпания, узбекистан, чартер