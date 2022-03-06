https://uz.sputniknews.ru/20220306/uzbekistanskie-txekvondisty-zavoevali-7-medaley--foto-23176047.html

Узбекистанские тхэквондисты завоевали 7 медалей — фото

Узбекистанские тхэквондисты завоевали 7 медалей — фото

О том, как прошел чемпионат, и кто получил награды, читайте в материале.

2022-03-06T14:35+0500

2022-03-06T14:35+0500

2022-03-06T15:00+0500

спорт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала четыре награды континентального первенства среди мужчин на клубном чемпионате Азии по тхэквондо в Иране.Об этом сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Узбекистана.Чемпион Олимпиады Токио-2020 Улугбек Рашитов в очередной раз доказал своё превосходство над сильнейшими спортсменами Азиатского континента. Единоборец в своей весовой категории принес Узбекистану золотую награду. Шухрат Салаев, одолевший на своём соревновательном пути всех своих конкурентов, также завоевал очередную золотую медаль. А также Никита Рафалович и Джасур Джайсунов поднялись на третью ступень пьедестала почёта.До этого медали на чемпионате Азии завоевали Феруза Садыкова (золото), Чарос Каюмова и Светлана Осипова (бронза). Таким образом, представители сборной Узбекистана завершили континентальные старты с 3 золотыми и 4 бронзовыми медалями.Ранее еще одно "золото" Узбекистану принесла Оксана Чусовитина — она стала лучшей в опорном прыжке на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.Чусовитина показала результат 13,433 балла, опередив Марию Бачкаи из Венгрии (13,150) и россиянку Викторию Листунову (13,133).Читайте также:Мне пишут, чтобы я дала место молодым, но моя душа просит спорта — Чусовитина >>Чусовитина зарегистрировала свою школу >>

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