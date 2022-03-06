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Узбекистанские тхэквондисты завоевали 7 медалей — фото
Узбекистанские тхэквондисты завоевали 7 медалей — фото
О том, как прошел чемпионат, и кто получил награды, читайте в материале.
2022-03-06T14:35+0500
2022-03-06T15:00+0500
спорт
узбекистан
медали
чемпионат
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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала четыре награды континентального первенства среди мужчин на клубном чемпионате Азии по тхэквондо в Иране.Об этом сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Узбекистана.Чемпион Олимпиады Токио-2020 Улугбек Рашитов в очередной раз доказал своё превосходство над сильнейшими спортсменами Азиатского континента. Единоборец в своей весовой категории принес Узбекистану золотую награду. Шухрат Салаев, одолевший на своём соревновательном пути всех своих конкурентов, также завоевал очередную золотую медаль. А также Никита Рафалович и Джасур Джайсунов поднялись на третью ступень пьедестала почёта.До этого медали на чемпионате Азии завоевали Феруза Садыкова (золото), Чарос Каюмова и Светлана Осипова (бронза). Таким образом, представители сборной Узбекистана завершили континентальные старты с 3 золотыми и 4 бронзовыми медалями.Ранее еще одно "золото" Узбекистану принесла Оксана Чусовитина — она стала лучшей в опорном прыжке на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.Чусовитина показала результат 13,433 балла, опередив Марию Бачкаи из Венгрии (13,150) и россиянку Викторию Листунову (13,133).Читайте также:Мне пишут, чтобы я дала место молодым, но моя душа просит спорта — Чусовитина &gt;&gt;Чусовитина зарегистрировала свою школу &gt;&gt;
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узбекистан, медали, чемпионат

Узбекистанские тхэквондисты завоевали 7 медалей — фото

14:35 06.03.2022 (обновлено: 15:00 06.03.2022)
© Pixabay / pixabay/qimonoЗолотая медаль первое место
Золотая медаль первое место - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.03.2022
© Pixabay / pixabay/qimono
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О том, как прошел чемпионат, и кто получил награды, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала четыре награды континентального первенства среди мужчин на клубном чемпионате Азии по тхэквондо в Иране.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Узбекистана.
© olympic/Национальный Олимпийский комитет УзбекистанаУзбекистанские тхэквондисты завоевали семь медалей в Иране на клубном чемпионате Азии
Узбекистанские тхэквондисты завоевали семь медалей в Иране на клубном чемпионате Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.03.2022
Узбекистанские тхэквондисты завоевали семь медалей в Иране на клубном чемпионате Азии
© olympic/Национальный Олимпийский комитет Узбекистана
Чемпион Олимпиады Токио-2020 Улугбек Рашитов в очередной раз доказал своё превосходство над сильнейшими спортсменами Азиатского континента. Единоборец в своей весовой категории принес Узбекистану золотую награду.
Шухрат Салаев, одолевший на своём соревновательном пути всех своих конкурентов, также завоевал очередную золотую медаль.
А также Никита Рафалович и Джасур Джайсунов поднялись на третью ступень пьедестала почёта.
До этого медали на чемпионате Азии завоевали Феруза Садыкова (золото), Чарос Каюмова и Светлана Осипова (бронза). Таким образом, представители сборной Узбекистана завершили континентальные старты с 3 золотыми и 4 бронзовыми медалями.
Ранее еще одно "золото" Узбекистану принесла Оксана Чусовитина — она стала лучшей в опорном прыжке на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.
Чусовитина показала результат 13,433 балла, опередив Марию Бачкаи из Венгрии (13,150) и россиянку Викторию Листунову (13,133).
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