https://uz.sputniknews.ru/20220307/gasparyan-otsenil-chego-ojidat-ot-novyx-peregovorov-rossii-i-ukrainy--video-23194349.html

Гаспарян оценил, чего ждать от новых переговоров России и Украины — видео

Гаспарян оценил, чего ждать от новых переговоров России и Украины — видео

В ближайшие часы может начаться третий раунд переговоров России и Украины.

2022-03-07T16:32+0500

2022-03-07T16:32+0500

2022-03-07T16:39+0500

видео

украина

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/07/23193167_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_487ebac097e3b3dccf51b826e9f385dc.jpg

Встреча, как ожидается, пройдет в Беловежской Пуще в Доме охотника, где 3 марта проводился предыдущий раунд. Российская и украинская делегации будут в прежнем составе. Ранее сторонам удалось договориться о создании гуманитарных коридоров и возможном временном прекращении огня.Что изменит эта встреча? О главных ожиданиях от переговоров России и Украины рассказал политолог Армен Гаспарян. Гаспарян о том, когда падет киевский режим — видео >>Специальная военная операция России на Украине длится уже двенадцатый день.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, переговоры, видео