https://uz.sputniknews.ru/20220307/v-uzbekistane-sozdadut-srazu-pyat-natsionalnyx-prirodnyx-parkov-23190177.html
В Узбекистане создадут сразу пять национальных природных парков
В Узбекистане создадут сразу пять национальных природных парков
Власти решили: пора озеленять страну и сохранять природу. Что для этого будет сделано? Читайте в материале.
2022-03-07T12:32+0500
2022-03-07T12:32+0500
2022-03-07T12:32+0500
общество
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Правительство разработало меры по организации особо охраняемых природных территорий на землях лесного фонда.Власти намерены уделить особое внимание развитию экотуризма в лесных угодьях, а также охране, воспроизводству и восстановлению редких и исчезающих видов флоры и фауны, лесных ресурсов в горных и предгорных районах.На землях лесного фонда будут созданы национальные парки:Их границы утверждены в постановлении правительства. Также в документе перечислены площади, отведенные для использования в тепличных, рекреационных и хозяйственных целях.Учредителем национальных природных парков является Государственный комитет лесного хозяйства.Финансирование управления национальных природных парков будет осуществляться за счет средств государственного бюджета, внебюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательными актами.В Узбекистане приступят к масштабному озеленению страны >>Природные парки, заповедники, заказники и питомники играют важную роль в сохранении флоры и фауны Узбекистана. Красоты заповедников, национальных парков привлекают миллионы экотуристов и любителей природы со всего мира.Охраняемые природные территории также служат естественной базой для научных исследований и наблюдений. Сегодня в Узбекистане есть два национальных природных парка — Зааминский и Угам-Чаткальский, а также девять заповедников.Читайте также:
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парк, узбекистан
В Узбекистане создадут сразу пять национальных природных парков
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Природные парки, заповедники, заказники и питомники играют важную роль в сохранении флоры и фауны Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Правительство разработало меры по организации особо охраняемых природных территорий на землях лесного фонда.
Власти намерены уделить особое внимание развитию экотуризма в лесных угодьях, а также охране, воспроизводству и восстановлению редких и исчезающих видов флоры и фауны, лесных ресурсов в горных и предгорных районах.
На землях лесного фонда будут созданы национальные парки:
в Республике Каракалпакстан — "Оролкум";
в Наманганской области — "Поп";
в Самаркандской области — "Омонкутон";
в Сурхандарьинской области — "Юкори Тупаланг" и "Боботог".
Их границы утверждены
в постановлении правительства. Также в документе перечислены площади, отведенные для использования в тепличных, рекреационных и хозяйственных целях.
Учредителем национальных природных парков является Государственный комитет лесного хозяйства.
Финансирование управления национальных природных парков будет осуществляться за счет средств государственного бюджета, внебюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательными актами.
Природные парки, заповедники, заказники и питомники играют важную роль в сохранении флоры и фауны Узбекистана. Красоты заповедников, национальных парков привлекают миллионы экотуристов и любителей природы со всего мира.
Охраняемые природные территории также служат естественной базой для научных исследований и наблюдений.
Сегодня в Узбекистане есть два национальных природных парка — Зааминский и Угам-Чаткальский, а также девять заповедников.