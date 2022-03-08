https://uz.sputniknews.ru/20220308/skolko-grajdan-uzbekistana-vyvezli-iz-ukrainy-za-vosem-dney-23203125.html

Сколько граждан Узбекистана вывезли из Украины за восемь дней

Сколько граждан Узбекистана вывезли из Украины за восемь дней

Главное об эвакуации соотечественников из Украины — в материале.

2022-03-08T12:34+0500

2022-03-08T12:34+0500

2022-03-08T12:34+0500

общество

узбекистан

украина

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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Спецрейсы авиакомпании Uzbekistan Airways за восемь дней доставили в Ташкент 4 787 сограждан, эвакуируемых из Украины через Польшу.На вторник запланированы еще два эвакуационных рейса.Посольство Узбекистана в Киеве 28 февраля начало эвакуировать сограждан на родину через Львов и Польшу. На Украине находилось около 4,3 тысячи граждан Узбекистана, из которых 1,5 тысячи планировалось эвакуировать сразу же.По данным МИД, также начата проработка вопроса вывоза граждан Узбекистана, находящихся на территории Молдовы.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:

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