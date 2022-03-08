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Сколько граждан Узбекистана вывезли из Украины за восемь дней
Сколько граждан Узбекистана вывезли из Украины за восемь дней
Главное об эвакуации соотечественников из Украины — в материале.
2022-03-08T12:34+0500
2022-03-08T12:34+0500
общество
узбекистан
украина
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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Спецрейсы авиакомпании Uzbekistan Airways за восемь дней доставили в Ташкент 4 787 сограждан, эвакуируемых из Украины через Польшу.На вторник запланированы еще два эвакуационных рейса.Посольство Узбекистана в Киеве 28 февраля начало эвакуировать сограждан на родину через Львов и Польшу. На Украине находилось около 4,3 тысячи граждан Узбекистана, из которых 1,5 тысячи планировалось эвакуировать сразу же.По данным МИД, также начата проработка вопроса вывоза граждан Узбекистана, находящихся на территории Молдовы.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:
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Сколько граждан Узбекистана вывезли из Украины за восемь дней

12:34 08.03.2022
© PixabayСамолет, иллюстративное фото
Самолет, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2022
© Pixabay
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Официальный представитель МИД Юсуп Кабулжанов озвучил свежую информацию по эвакуации соотечественников на родину.
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Спецрейсы авиакомпании Uzbekistan Airways за восемь дней доставили в Ташкент 4 787 сограждан, эвакуируемых из Украины через Польшу.
"В период с 28 февраля по 8 марта текущего года состоялись 21 авиарейс и вывезены из зоны боевых действий 4787 соотечественников", — сообщил официальный представитель МИД Юсуп Кабулжанов.
На вторник запланированы еще два эвакуационных рейса.
Посольство Узбекистана в Киеве 28 февраля начало эвакуировать сограждан на родину через Львов и Польшу. На Украине находилось около 4,3 тысячи граждан Узбекистана, из которых 1,5 тысячи планировалось эвакуировать сразу же.
По данным МИД, также начата проработка вопроса вывоза граждан Узбекистана, находящихся на территории Молдовы.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.
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