https://uz.sputniknews.ru/20220308/teleperedachi-prodoljitelnostyu-menee-10-minut-zapretyat-preryvat-reklamoy--23202700.html
Телепередачи продолжительностью менее 10 минут запретят прерывать рекламой
Телепередачи продолжительностью менее 10 минут запретят прерывать рекламой
Главное о нововведениях в сфере рекламы читайте в материале.
2022-03-08T12:01+0500
2022-03-08T12:01+0500
2022-03-08T12:06+0500
общество
реклама
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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Депутаты Сената Олий Мажлиса обсудили закон "О рекламе" в новой редакции.За 2021 год было выявлено 15 486 нарушений в сфере рекламы. Из них 10249 случаев зарегистрированы в наружной рекламе, 3416 нарушений связаны с рекламой и объявлениями на деревьях, 658 — с рекламой лекарств и БАДов, еще 499 — с рекламой табачных изделий и алкогольной продукции.Закон объединил в себе многочисленные нормы подзаконных актов. Исключены не действующие и имеющие общий характер нормы.На территории Узбекистана реклама может распространяться на государственном языке, дополнительно ее перевод может быть и на других языках.Власти также усилили требования к рекламе. В частности:Также определены особенности распространения рекламы. В частности, общая продолжительность рекламы, передаваемой в эфире телеканалов, не может превышать 20% за один час, но не более 15% за сутки. Кроме того, теперь нельзя прерывать рекламой и показывать вместе с ней телепередачи продолжительностью менее 10 минут.Также новая редакция закона предполагает запрет на рекламу продуктов-заменителей грудного молока.Законопроект "О рекламе", был принят концептуально в первом чтении в Законодательной палате Олий Мажлиса в середине прошлого года. Однако вызвал много споров и был отправлен на доработку.Действующий закон "О рекламе" был принят в 1998-м.Читайте также:
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реклама
Телепередачи продолжительностью менее 10 минут запретят прерывать рекламой
12:01 08.03.2022 (обновлено: 12:06 08.03.2022) Подписаться на
Главное о нововведениях в сфере рекламы читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Депутаты Сената Олий Мажлиса обсудили закон "О рекламе" в новой редакции.
За 2021 год было выявлено 15 486 нарушений в сфере рекламы. Из них 10249 случаев зарегистрированы в наружной рекламе, 3416 нарушений связаны с рекламой и объявлениями на деревьях, 658 — с рекламой лекарств и БАДов, еще 499 — с рекламой табачных изделий и алкогольной продукции.
Закон объединил в себе многочисленные нормы подзаконных актов. Исключены не действующие и имеющие общий характер нормы.
В законопроекте с учетом зарубежного опыта предусмотрены нормы, касающиеся организации и проведения акций, стимулирующих рекламу. В частности, запрещается проводить стимулирующие акции без соответствующего призового фонда.
На территории Узбекистана реклама может распространяться на государственном языке, дополнительно ее перевод может быть и на других языках.
Власти также усилили требования к рекламе. В частности:
запрещается размещение рекламы в учебниках и тетрадях;
указание цен на рекламу в иностранной валюте;
использование форм, выражений и образов, противоречащих общепринятым нормам поведения и духовности;
сокрытие от потребителя информации об основных свойствах товара.
Также определены особенности распространения рекламы. В частности, общая продолжительность рекламы, передаваемой в эфире телеканалов, не может превышать 20% за один час, но не более 15% за сутки.
Кроме того, теперь нельзя прерывать рекламой и показывать вместе с ней телепередачи продолжительностью менее 10 минут.
Также новая редакция закона предполагает запрет на рекламу продуктов-заменителей грудного молока.
Законопроект "О рекламе", был принят концептуально в первом чтении в Законодательной палате Олий Мажлиса в середине прошлого года. Однако вызвал много споров и был отправлен на доработку.
Действующий закон "О рекламе" был принят в 1998-м.