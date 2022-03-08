https://uz.sputniknews.ru/20220308/teleperedachi-prodoljitelnostyu-menee-10-minut-zapretyat-preryvat-reklamoy--23202700.html

Телепередачи продолжительностью менее 10 минут запретят прерывать рекламой

Телепередачи продолжительностью менее 10 минут запретят прерывать рекламой

Главное о нововведениях в сфере рекламы читайте в материале.

2022-03-08T12:01+0500

2022-03-08T12:01+0500

2022-03-08T12:06+0500

общество

реклама

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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Депутаты Сената Олий Мажлиса обсудили закон "О рекламе" в новой редакции.За 2021 год было выявлено 15 486 нарушений в сфере рекламы. Из них 10249 случаев зарегистрированы в наружной рекламе, 3416 нарушений связаны с рекламой и объявлениями на деревьях, 658 — с рекламой лекарств и БАДов, еще 499 — с рекламой табачных изделий и алкогольной продукции.Закон объединил в себе многочисленные нормы подзаконных актов. Исключены не действующие и имеющие общий характер нормы.На территории Узбекистана реклама может распространяться на государственном языке, дополнительно ее перевод может быть и на других языках.Власти также усилили требования к рекламе. В частности:Также определены особенности распространения рекламы. В частности, общая продолжительность рекламы, передаваемой в эфире телеканалов, не может превышать 20% за один час, но не более 15% за сутки. Кроме того, теперь нельзя прерывать рекламой и показывать вместе с ней телепередачи продолжительностью менее 10 минут.Также новая редакция закона предполагает запрет на рекламу продуктов-заменителей грудного молока.Законопроект "О рекламе", был принят концептуально в первом чтении в Законодательной палате Олий Мажлиса в середине прошлого года. Однако вызвал много споров и был отправлен на доработку.Действующий закон "О рекламе" был принят в 1998-м.Читайте также:

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