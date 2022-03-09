https://uz.sputniknews.ru/20220309/cilnyy-shtorm-v-uzbekistane-voditeley-prosyat-otkazatsya-ot-poezdok-23219568.html

Cильный шторм в Узбекистане: водителей просят отказаться от поездок

Cильный шторм в Узбекистане: водителей просят отказаться от поездок

Откуда в Узбекистан пришла неустойчивая погода и как долго она сохранится на территории страны — Узгидромет обнародовал экстренный прогноз погоды.

2022-03-09T15:26+0500

2022-03-09T15:26+0500

2022-03-09T15:26+0500

общество

прогноз погоды

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Синоптики Узбекистана в экстренном порядке проинформировали жителей о надвигающейся на столицу непогоде. В ближайшие два часа на Ташкент обрушатся мощные ливни с грозой и молниями. Скорость ветра будет достигать 12-14 м/с.В этой связи в Узгидрометцентре рекомендовали по возможности воздержаться от прогулок на свежем воздухе, а если это неизбежно, то соблюдать необходимые меры предосторожности.Отдельно обратились и к водителям, попросив их быть внимательнее в пути и соблюдать скоростной режим.Накануне Узгидромет объявил о лавинной опасности сразу в семи областях Узбекистана, жителей призвали к осторожности.Кроме того, жителей предупредили о сильном ветре 10-11 марта — до 17-22 метров в секунду.Неустойчивая погода сохранится до конца рабочей недели из-за выхода влажных облачных массивов с Зарубежного юга и с районов Каспийского моря.Читайте также:В городах Узбекистана ликвидируют последствия природного ЧС — фото >>Что принесут с собой дожди: прогноз погоды от Узгидромета >>

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прогноз погоды, узгидромет