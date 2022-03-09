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Гаспарян рассказал о самом главном страхе Зеленского — видео
Гаспарян рассказал о самом главном страхе Зеленского — видео
Чего боится президент Украины Владимир Зеленский и признает ли Киев независимость ЛДНР? Ответил Армен Гаспарян.
2022-03-09T11:29+0500
2022-03-09T11:29+0500
видео
страхи
владимир зеленский
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Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Чего боится президент Украины Владимир Зеленский и признает ли Киев независимость ЛДНР?На эти и другие вопросы в интервью Sputnik ответил политолог Армен Гаспарян. Читайте также:
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страхи, владимир зеленский, видео

Гаспарян рассказал о самом главном страхе Зеленского — видео

11:29 09.03.2022
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Специальная военная операция России на Украине длится уже четырнадцатый день.
Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.
Чего боится президент Украины Владимир Зеленский и признает ли Киев независимость ЛДНР?
На эти и другие вопросы в интервью Sputnik ответил политолог Армен Гаспарян.
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