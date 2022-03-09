https://uz.sputniknews.ru/20220309/gasparyan-rasskazal-o-samom-glavnom-straxe-zelenskogo--video-23214121.html

Гаспарян рассказал о самом главном страхе Зеленского — видео

Гаспарян рассказал о самом главном страхе Зеленского — видео

Чего боится президент Украины Владимир Зеленский и признает ли Киев независимость ЛДНР? Ответил Армен Гаспарян.

2022-03-09T11:29+0500

2022-03-09T11:29+0500

2022-03-09T11:29+0500

видео

страхи

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/09/23214085_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bf2b88f6b857fcb05622640d8af6675d.jpg

Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Чего боится президент Украины Владимир Зеленский и признает ли Киев независимость ЛДНР?На эти и другие вопросы в интервью Sputnik ответил политолог Армен Гаспарян. Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

страхи, владимир зеленский, видео