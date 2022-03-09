https://uz.sputniknews.ru/20220309/v-kashkadare-molniya-popala-v-trex-chelovek-est-pogibshiy-23220937.html

В Кашкадарье молния попала в трех человек: есть погибший

В Кашкадарье молния попала в трех человек: есть погибший

На регион обрушилась гроза. Все, что известно о происшествии, — в материале.

2022-03-09T15:57+0500

2022-03-09T15:57+0500

2022-03-09T15:57+0500

происшествия

молния

гроза

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Кашкадарьинской области молния попала в трех местных жителей. Это произошло в 11.45 в махалле "Откамар" в Дехканабадском районе. Один из пострадавших скончался на месте. Еще двое были госпитализированы. В МЧС призвали граждан соблюдать меры безопасности в непогоду.Ранее синоптики предупредили о сильном шторме, который обрушится на страну. В Узгидромете рекомендовали воздержаться от прогулок на свежем воздухе и соблюдать необходимые меры предосторожности.Водителей попросили быть внимательнее и соблюдать скоростной режим. В Узбекистане до 16 марта также сохраняется лавинная опасность. Читайте также:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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молния, гроза