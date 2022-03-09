https://uz.sputniknews.ru/20220309/v-kashkadare-molniya-popala-v-trex-chelovek-est-pogibshiy-23220937.html
В Кашкадарье молния попала в трех человек: есть погибший
В Кашкадарье молния попала в трех человек: есть погибший
На регион обрушилась гроза. Все, что известно о происшествии, — в материале.
2022-03-09T15:57+0500
2022-03-09T15:57+0500
2022-03-09T15:57+0500
происшествия
молния
гроза
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Кашкадарьинской области молния попала в трех местных жителей. Это произошло в 11.45 в махалле "Откамар" в Дехканабадском районе. Один из пострадавших скончался на месте. Еще двое были госпитализированы. В МЧС призвали граждан соблюдать меры безопасности в непогоду.Ранее синоптики предупредили о сильном шторме, который обрушится на страну. В Узгидромете рекомендовали воздержаться от прогулок на свежем воздухе и соблюдать необходимые меры предосторожности.Водителей попросили быть внимательнее и соблюдать скоростной режим. В Узбекистане до 16 марта также сохраняется лавинная опасность. Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
молния, гроза
В Кашкадарье молния попала в трех человек: есть погибший
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На регион обрушилась гроза. Все, что известно о происшествии, — в материале.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Кашкадарьинской области молния попала в трех местных жителей.
Это произошло в 11.45 в махалле "Откамар" в Дехканабадском районе.
Один из пострадавших скончался на месте. Еще двое были госпитализированы.
В МЧС призвали граждан соблюдать меры безопасности в непогоду.
Ранее синоптики предупредили
о сильном шторме, который обрушится на страну. В Узгидромете рекомендовали воздержаться от прогулок на свежем воздухе и соблюдать необходимые меры предосторожности.
Водителей попросили быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.
В Узбекистане до 16 марта также сохраняется
лавинная опасность.