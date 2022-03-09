https://uz.sputniknews.ru/20220309/v-mid-raskryli-skolko-uzbekistantsev-vyvezli-iz-ukrainy-za-9-dney-23212294.html
В МИД раскрыли, сколько узбекистанцев вывезли из Украины за 9 дней
В МИД раскрыли, сколько узбекистанцев вывезли из Украины за 9 дней
Главное об эвакуации соотечественников из Украины — в материале.
2022-03-09T10:32+0500
2022-03-09T10:32+0500
2022-03-09T10:32+0500
общество
украина
мид узбекистана
эвакуация
родина
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Спецрейсы авиакомпании Uzbekistan Airways за девять дней доставили в Ташкент 5 037 сограждан, эвакуируемых из Украины через Польшу.На среду запланирован еще один эвакуационный рейс.Посольство Узбекистана в Киеве 28 февраля начало эвакуировать сограждан на родину через Львов и Польшу. По первоначальным данным, на Украине находились около 4,3 тысячи узбекистанских граждан.Посольство Узбекистана на Украине обеспечило эвакуацию из города Сумы 23 узбекских студентов под эгидой международных гуманитарных организаций, которые направлены в Львов арендованным дипмиссией автобусом.Узбекские дипломаты находятся в Молдове для проработки вопроса эвакуации соотечественников. Специальная военная операция России на Украине длится уже четырнадцатый день.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:
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украина, мид узбекистана, эвакуация, родина
В МИД раскрыли, сколько узбекистанцев вывезли из Украины за 9 дней
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Официальный представитель МИД Юсуп Кабулжанов озвучил свежую информацию по эвакуации соотечественников на родину.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Спецрейсы авиакомпании Uzbekistan Airways за девять дней доставили в Ташкент 5 037 сограждан, эвакуируемых из Украины через Польшу.
"В период с 28 февраля по 9 марта текущего года, состоялись 22 авиарейса и вывезены из зоны боевых действий 5 037 соотечественников", — сообщил официальный представитель МИД Юсуп Кабулжанов.
На среду запланирован еще один эвакуационный рейс.
Посольство Узбекистана в Киеве 28 февраля начало эвакуировать сограждан на родину через Львов и Польшу. По первоначальным данным, на Украине находились около 4,3 тысячи узбекистанских граждан.
Посольство Узбекистана на Украине обеспечило эвакуацию из города Сумы 23 узбекских студентов под эгидой международных гуманитарных организаций, которые направлены в Львов арендованным дипмиссией автобусом.
"Работа по вывозу граждан из различных частей Украины продолжается с акцентом на эвакуации соотечественников, находящихся в отдаленных районах на линии боевых действий", — отметил Кабулжанов.
Узбекские дипломаты находятся в Молдове для проработки вопроса эвакуации соотечественников.
Специальная военная операция России на Украине длится уже четырнадцатый день.
Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.