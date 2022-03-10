https://uz.sputniknews.ru/20220310/semi-poteryavshix-kormiltsa-osvobodili-ot-oplaty-za-detskiy-sad-23238606.html

Семьи, потерявшие кормильца, освободили от оплаты за детский сад

Семьи, потерявшие кормильца, освободили от оплаты за детский сад

С 1 апреля малышей с двух лет разрешено принимать в государственные детские сады, если они работают на неполную мощность.

2022-03-10T13:21+0500

2022-03-10T13:21+0500

2022-03-10T13:23+0500

общество

детский сад

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. С 1 апреля 2022 года женщины, потерявшие кормильца, могут не платить родительский взнос в государственные дошкольные образовательные организации за воспитание их детей. Поддержка будет системной, она предусмотрена указом президента.Чтобы компенсировать расходы за воспитание детей до трех лет негосударственным детсадам из госбюджета будут выделены субсидии.Кроме того, с 1 апреля малышей с двух лет разрешено на платной основе принимать в государственные детские сады, если они работают на неполную мощность.Средства на зарплату воспитателей, работающих в дошкольных образовательных учреждениях, созданных при предприятиях, где женщины трудятся в вечернюю смену, также будут идти из госбюджета.Ранее президент утвердил Национальную программу по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны. Документ рассчитан на 2022–2026 годы.С нынешнего сентября пособие по беременности и родам смогут получить женщины, у которых непрерывный трудовой стаж составляет последние 6 месяцев. Правило распространяется на все предприятия, за исключением бюджетных. Выплаты будут начисляться из госбюджета.Читайте также:Сколько бюджетных денег потрачено в прошлом году на дошкольное образование >>Что может измениться в детских садах в 2022 году — видео >>

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детский сад