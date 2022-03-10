https://uz.sputniknews.ru/20220310/skolko-uzbekistantsev-vyvezli-iz-ukrainy-za-10-dney--svejie-dannye-mid-23235274.html

Сколько узбекистанцев вывезли из Украины за 10 дней — свежие данные МИД

Сколько узбекистанцев вывезли из Украины за 10 дней — свежие данные МИД

Главное об эвакуации соотечественников из Украины — в материале.

2022-03-10T12:16+0500

2022-03-10T12:16+0500

2022-03-10T12:16+0500

общество

узбекистанцы

мид узбекистана

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0a/23235819_0:105:1921:1185_1920x0_80_0_0_cab46e5e5c630e58e824a83f1e183f29.jpg

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Спецрейсы авиакомпании Uzbekistan Airways за девять дней доставили в Ташкент 5 282 сограждан, эвакуируемых из Украины через Польшу.По данным ведомства, 94 узбекистанцев, находящихся на территории Молдовы, также в ближайшее время вывезут на родину через Румынию.Сейчас они в сопровождении дипломатов направляются в Бухарест.Посольство Узбекистана в Киеве 28 февраля начало эвакуировать сограждан на родину через Львов и Польшу. По первоначальным данным, на Украине находились около 4,3 тысячи узбекистанцев.Итоги третьего раунда: о чем договорились Россия и Украина — видео >>Специальная военная операция России на Украине длится уже пятнадцатый день.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистанцы, мид узбекистана, украина