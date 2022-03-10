https://uz.sputniknews.ru/20220310/skolko-uzbekistantsev-vyvezli-iz-ukrainy-za-10-dney--svejie-dannye-mid-23235274.html
Сколько узбекистанцев вывезли из Украины за 10 дней — свежие данные МИД
Сколько узбекистанцев вывезли из Украины за 10 дней — свежие данные МИД
Главное об эвакуации соотечественников из Украины — в материале.
2022-03-10T12:16+0500
2022-03-10T12:16+0500
2022-03-10T12:16+0500
общество
узбекистанцы
мид узбекистана
украина
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Спецрейсы авиакомпании Uzbekistan Airways за девять дней доставили в Ташкент 5 282 сограждан, эвакуируемых из Украины через Польшу.По данным ведомства, 94 узбекистанцев, находящихся на территории Молдовы, также в ближайшее время вывезут на родину через Румынию.Сейчас они в сопровождении дипломатов направляются в Бухарест.Посольство Узбекистана в Киеве 28 февраля начало эвакуировать сограждан на родину через Львов и Польшу. По первоначальным данным, на Украине находились около 4,3 тысячи узбекистанцев.Итоги третьего раунда: о чем договорились Россия и Украина — видео >>Специальная военная операция России на Украине длится уже пятнадцатый день.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:
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узбекистанцы, мид узбекистана, украина
Сколько узбекистанцев вывезли из Украины за 10 дней — свежие данные МИД
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Официальный представитель МИД Юсуп Кабулжанов озвучил свежую информацию по эвакуации соотечественников на родину.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Спецрейсы авиакомпании Uzbekistan Airways за девять дней доставили в Ташкент 5 282 сограждан, эвакуируемых из Украины через Польшу.
"В период с 28 февраля по 10 марта текущего года состоялись 23 авиарейса и вывезены из зоны боевых действий 5 282 соотечественника", — сообщил официальный представитель МИД Юсуп Кабулжанов.
По данным ведомства, 94 узбекистанцев, находящихся на территории Молдовы, также в ближайшее время вывезут на родину через Румынию.
Сейчас они в сопровождении дипломатов направляются в Бухарест.
Посольство Узбекистана в Киеве 28 февраля начало эвакуировать сограждан на родину через Львов и Польшу. По первоначальным данным, на Украине находились около 4,3 тысячи узбекистанцев.
Специальная военная операция России на Украине длится уже пятнадцатый день.
Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.