https://uz.sputniknews.ru/20220311/firdavs-abduxalikov-ne-prisvaival-byudjetnye-dengi-23271887.html
Фирдавс Абдухаликов не присваивал бюджетные деньги
Фирдавс Абдухаликов не присваивал бюджетные деньги
Следствие выяснило, что подсудимый непричастен к хищениям государственных средств. Он ответил перед судом по другим статьям.
2022-03-11T17:28+0500
2022-03-11T17:28+0500
2022-03-11T17:28+0500
происшествия
агентство по противодействию коррупции
фирдавс абдухаликов
деньги
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Агентстве по противодействию коррупции объяснили, почему по делу главы Агентства кинематографии заведено административное, а не уголовное дело. Руководитель ведомства Акмаль Бурханов сообщил журналистам, что в ходе расследования, соответствующих нарушений выявлено не было: Фирдавс Абдухаликов не присваивал бюджетные деньги.За то, что Абдухаликов не исключил себя из конфликта интересов предусмотрена административная ответственность.Напомним, Фирдавс Абдухаликов покинул пост главы правления Национальной ассоциации электронных СМИ, после того, как его обвинили в ряде нарушений – в частности, на государственные деньги снимались сериалы для компании, принадлежащей его жене и детям.Вакантное место занял Шерзод Кудратходжа.Согласно решению суда, виновный в нарушениях выплатил административный штраф в 30 БРВ (8,1 млн сумов). Это максимальный размер взыскания, которое мог назначить судья.Читайте также:Судебное заседание по Абдухаликову перенесли — причины >>Директора телеканала Sevimli уволили после показа скандального сериала >>
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MIA „Rosiya Segodnya“
агентство по противодействию коррупции, фирдавс абдухаликов, деньги
Фирдавс Абдухаликов не присваивал бюджетные деньги
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Следствие выяснило, что подсудимый непричастен к хищениям государственных средств. Он ответил перед судом по другим статьям.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Агентстве по противодействию коррупции объяснили, почему по делу главы Агентства кинематографии заведено административное, а не уголовное дело. Руководитель ведомства Акмаль Бурханов сообщил журналистам, что в ходе расследования, соответствующих нарушений выявлено не было: Фирдавс Абдухаликов не присваивал бюджетные деньги.
Здесь речь идет о том, что при закупке не было сообщено о конфликте интересов. Выделенные деньги израсходованы законно. То есть не выявлено случая незаконной траты средств. Материал (кинопродукция) подготовлен на основании заказа. Деньги потрачены правильно.
Акмаль Бурханов
Директор Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан
За то, что Абдухаликов не исключил себя из конфликта интересов предусмотрена административная ответственность.
Напомним, Фирдавс Абдухаликов покинул
пост главы правления Национальной ассоциации электронных СМИ, после того, как его обвинили в ряде нарушений – в частности, на государственные деньги снимались сериалы для компании, принадлежащей его жене и детям.
Вакантное место занял Шерзод Кудратходжа.
Согласно решению суда, виновный в нарушениях выплатил административный штраф в 30 БРВ (8,1 млн сумов). Это максимальный размер взыскания, которое мог назначить судья.
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