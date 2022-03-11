https://uz.sputniknews.ru/20220311/firdavs-abduxalikov-ne-prisvaival-byudjetnye-dengi-23271887.html

Фирдавс Абдухаликов не присваивал бюджетные деньги

Фирдавс Абдухаликов не присваивал бюджетные деньги

Следствие выяснило, что подсудимый непричастен к хищениям государственных средств. Он ответил перед судом по другим статьям.

2022-03-11T17:28+0500

2022-03-11T17:28+0500

2022-03-11T17:28+0500

происшествия

агентство по противодействию коррупции

фирдавс абдухаликов

деньги

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Агентстве по противодействию коррупции объяснили, почему по делу главы Агентства кинематографии заведено административное, а не уголовное дело. Руководитель ведомства Акмаль Бурханов сообщил журналистам, что в ходе расследования, соответствующих нарушений выявлено не было: Фирдавс Абдухаликов не присваивал бюджетные деньги.За то, что Абдухаликов не исключил себя из конфликта интересов предусмотрена административная ответственность.Напомним, Фирдавс Абдухаликов покинул пост главы правления Национальной ассоциации электронных СМИ, после того, как его обвинили в ряде нарушений – в частности, на государственные деньги снимались сериалы для компании, принадлежащей его жене и детям.Вакантное место занял Шерзод Кудратходжа.Согласно решению суда, виновный в нарушениях выплатил административный штраф в 30 БРВ (8,1 млн сумов). Это максимальный размер взыскания, которое мог назначить судья.Читайте также:Судебное заседание по Абдухаликову перенесли — причины >>Директора телеканала Sevimli уволили после показа скандального сериала >>

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агентство по противодействию коррупции, фирдавс абдухаликов, деньги