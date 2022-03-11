https://uz.sputniknews.ru/20220311/na-odnoy-iz-ulits-tashkenta-ogranichat-dvijenie-transporta--foto-23272999.html
На одной из улиц Ташкента ограничат движение транспорта — фото
На одной из улиц Ташкента ограничат движение транспорта — фото
На столичной улице Ахмада Дониша начали строить пешеходный мост.
2022-03-11T19:02+0500
2022-03-11T19:02+0500
2022-03-11T19:02+0500
общество
ташкент
транспорт
мост
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Ташкенте на улице Ахмада Дониша началось строительство надземного пешеходного моста.Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.В связи с началом строительства надземного пешеходного моста с сегодняшнего дня ведутся дорожно-ремонтные работы на отрезке улицы Ахмада Дониша в Ташкенте.Согласно плану, на участке улицы Ахмада Дониша в месте пересечения с улицей Гулгунча (Ашурова) для движения транспорта будет закрыта одна из полос по обе стороны проезжей части.Работы продлятся до 15 марта.Ранее правительства выпустило постановление по внедрению стандартов открытости в сфере автомобильных дорог и усилению общественного контроля.Граждане Узбекистана смогут предлагать свои варианты по ремонту дорог через информационную платформу "Shaffof yo'l" ("Прозрачная дорога").Читайте также:На нескольких перекрестках Самарканда построят путепроводы, дороги расширятЖители двух столичных районов остались без воды — причины
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ташкент, транспорт, мост
На одной из улиц Ташкента ограничат движение транспорта — фото
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На столичной улице Ахмада Дониша начали строить пешеходный мост.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Ташкенте на улице Ахмада Дониша началось строительство надземного пешеходного моста.
Об этом сообщает
пресс-служба столичного хокимията.
В связи с началом строительства надземного пешеходного моста с сегодняшнего дня ведутся дорожно-ремонтные работы на отрезке улицы Ахмада Дониша в Ташкенте.
Согласно плану, на участке улицы Ахмада Дониша в месте пересечения с улицей Гулгунча (Ашурова) для движения транспорта будет закрыта одна из полос по обе стороны проезжей части.
Работы продлятся до 15 марта.
Ранее правительства выпустило
постановление по внедрению стандартов открытости в сфере автомобильных дорог и усилению общественного контроля.
Граждане Узбекистана смогут предлагать свои варианты по ремонту дорог через информационную платформу "Shaffof yo'l" ("Прозрачная дорога").