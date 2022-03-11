https://uz.sputniknews.ru/20220311/rossiya-vozobnovit-passajirskix-jd-perevozki-s-uzbekistanom-23273167.html

Россия возобновит пассажирские ж/д перевозки с Узбекистаном

Россия возобновит пассажирские ж/д перевозки с Узбекистаном

Совсем скоро транспортное сообщение между Россией и Узбекистаном возобновится полностью. Какие усилия предпринимаются в этом направлении?

2022-03-11T18:22+0500

2022-03-11T18:22+0500

2022-03-11T18:49+0500

туризм

узбекистан

транспортное сообщение

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Министерство транспорта России подало заявку в оперативный штаб с просьбой снять ковидные ограничения по международным пассажирским перевозкам.Это означает, что в скором времени железнодорожное сообщение между странами ближнего зарубежья возобновится.Ранее стало известно о том, что Россия сняла ограничения и на полеты в Узбекистан, введенные из-за пандемии коронавируса.В списке также оказались Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Армения, Азербайджан и Иран.Полеты будут осуществляться на взаимной основе на основании положений двухсторонних межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей авиавластей.Читайте также:Мирзиёев призвал ЕАЭС полностью восстановить пассажирское авиа- и ж/д сообщение >>Ташкент направил обращение в РФ и Казахстан для возобновления железнодорожного сообщения >>

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узбекистан, транспортное сообщение