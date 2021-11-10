https://uz.sputniknews.ru/20211110/posle-pylevoy-buri-mirziyoev-obyavil-vygovor-dvenadtsati-xokimam-21297690.html
Деревьев недостаточно: Мирзиёев объявил выговор двенадцати хокимам
Деревьев недостаточно: Мирзиёев объявил выговор двенадцати хокимам
На фоне прошедшей в Узбекистане пылевой бури, президент объявил выговор более чем десятку хокимов. К ним применят дисциплинарные меры.
2021-11-10T17:08+0500
2021-11-10T17:08+0500
2021-11-10T17:10+0500
политика
мирзиёев
хоким
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана объявил выговор двенадцати главам районных администраций за неудовлетворительную работу по озеленению территорий, сообщает Национальное информационное агентство УзА.Вопрос реализации общенационального проекта “Яшил макон” (“Зеленое пространство”) руководитель страны поднял на видеоселекторном совещании, прошедшем накануне. Он предусматривает ежегодную высадку 200 миллионов саженцев деревьев и кустарников, что должно увеличить площадь зеленых насаждений в городах с 8 до 30 процентов.Как отмечалось на совещании, к этой работе уже активно подключились Республика Каракалпакстан, Наманганская, Ташкентская области и город Ташкент. Однако в двенадцати районах так и не приступили к выполнению задач.Президент возложил ответственность за эту работу на руководителей всех мастей: от министерств до предприятий, и поручил в течение двух дней утвердить графики посадки деревьев в каждой организации, районе и махалле.Общенациональный проект “Зеленое пространство” запущен на прошлой неделе. До 10 декабря объявлены "ударные 40 дней" по посадке деревьев. Спустя день после этого на регион обрушилась песчанно-пылевая буря.По словам Мирзиёева, она показала насколько возросло негативное влияние экологических угроз в Узбекистане.
https://uz.sputniknews.ru/20210623/ekologiya-kak-dvigatel-razvitiya--parlamentarii-obsudili-perexod-k-zelenoy-ekonomike-19378464.html
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мирзиёев, хоким
Деревьев недостаточно: Мирзиёев объявил выговор двенадцати хокимам
17:08 10.11.2021 (обновлено: 17:10 10.11.2021)
На фоне прошедшей в Узбекистане пылевой бури, президент Шавкат Мирзиёев объявил выговор более чем десятку хокимов. К ним применят дисциплинарные меры.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik.
Президент Узбекистана объявил выговор двенадцати главам районных администраций за неудовлетворительную работу по озеленению территорий, сообщает
Национальное информационное агентство УзА.
Вопрос реализации общенационального проекта “Яшил макон” (“Зеленое пространство”) руководитель страны поднял на видеоселекторном совещании, прошедшем накануне. Он предусматривает ежегодную высадку 200 миллионов саженцев деревьев и кустарников, что должно увеличить площадь зеленых насаждений в городах с 8 до 30 процентов.
Как отмечалось на совещании, к этой работе уже активно подключились Республика Каракалпакстан, Наманганская, Ташкентская области и город Ташкент. Однако в двенадцати районах так и не приступили к выполнению задач.
“Посадку саженцев еще не начали в Кушрабатском, Каттакурганском, Тамдынском, Дустликском, Арнасайском, Фаришском, Янгиарыкском, Шерабадском, Термезском, Музрабадском, Гузарском и Китабском районах. Хокимы этих районов получили выговор”, — говорится в сообщении.
Президент возложил ответственность за эту работу на руководителей всех мастей: от министерств до предприятий, и поручил в течение двух дней утвердить графики посадки деревьев в каждой организации, районе и махалле.
Общенациональный проект “Зеленое пространство” запущен
на прошлой неделе. До 10 декабря объявлены "ударные 40 дней" по посадке деревьев. Спустя день после этого на регион обрушилась
песчанно-пылевая буря.
По словам
Мирзиёева, она показала насколько возросло негативное влияние экологических угроз в Узбекистане.