https://uz.sputniknews.ru/20211110/posle-pylevoy-buri-mirziyoev-obyavil-vygovor-dvenadtsati-xokimam-21297690.html

Деревьев недостаточно: Мирзиёев объявил выговор двенадцати хокимам

Деревьев недостаточно: Мирзиёев объявил выговор двенадцати хокимам

На фоне прошедшей в Узбекистане пылевой бури, президент объявил выговор более чем десятку хокимов. К ним применят дисциплинарные меры.

2021-11-10T17:08+0500

2021-11-10T17:08+0500

2021-11-10T17:10+0500

политика

мирзиёев

хоким

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана объявил выговор двенадцати главам районных администраций за неудовлетворительную работу по озеленению территорий, сообщает Национальное информационное агентство УзА.Вопрос реализации общенационального проекта “Яшил макон” (“Зеленое пространство”) руководитель страны поднял на видеоселекторном совещании, прошедшем накануне. Он предусматривает ежегодную высадку 200 миллионов саженцев деревьев и кустарников, что должно увеличить площадь зеленых насаждений в городах с 8 до 30 процентов.Как отмечалось на совещании, к этой работе уже активно подключились Республика Каракалпакстан, Наманганская, Ташкентская области и город Ташкент. Однако в двенадцати районах так и не приступили к выполнению задач.Президент возложил ответственность за эту работу на руководителей всех мастей: от министерств до предприятий, и поручил в течение двух дней утвердить графики посадки деревьев в каждой организации, районе и махалле.Общенациональный проект “Зеленое пространство” запущен на прошлой неделе. До 10 декабря объявлены "ударные 40 дней" по посадке деревьев. Спустя день после этого на регион обрушилась песчанно-пылевая буря.По словам Мирзиёева, она показала насколько возросло негативное влияние экологических угроз в Узбекистане.

https://uz.sputniknews.ru/20210623/ekologiya-kak-dvigatel-razvitiya--parlamentarii-obsudili-perexod-k-zelenoy-ekonomike-19378464.html

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мирзиёев, хоким