https://uz.sputniknews.ru/20220314/chem-uzbekistan-privlekaet-inostrannye-it-kompanii--perechen-lgot-23319865.html

Чем Узбекистан привлекает иностранные IT-компании — перечень льгот

Чем Узбекистан привлекает иностранные IT-компании — перечень льгот

Какие возможности предусматривает IT-виза для инвесторов, учредителей IT-компаний, иностранных IT-специалистов, а также членов их семей — подробности читайте в материале.

2022-03-14T16:23+0500

2022-03-14T16:23+0500

2022-03-14T17:10+0500

экономика

it-технологии

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. До 2028 года в Узбекистане действует ряд льгот и преференция для IT-компаний. О них напомнили в пресс-службе Министерства информационных технологий и коммуникаций. Компании сферы ИКТ полностью освобождены от всех видов налогов, от таможенных пошлин на импорт соответствующего оборудования. Нет необходимости получать специальное разрешение, чтобы привлечь к работе специалистов из-за рубежа.Кроме того налог на дивиденды иностранных компаний снижен до 5 процентов, а ставка подоходного налога — до 7,5 процентов.Вместе с тем предприятия могут работать дистанционно, без аренды офиса, выплачивать дивиденды учредителям и заработную плату в иностранной валюте, а также осуществлять экспорт посредством электронных торговых площадок без наличия экспортного контракта.Внедрена IT-виза для инвесторов, учредителей IT-компаний, иностранных IT-специалистов, а также членов их семей.Благодаря запущенной в 2019 года программе "One Million Uzbek Coders", а также открытию IT-центров IT Park в регионах страны, ежегодно выпускаются более 50 тысяч молодых специалистов сферы.IT-Park запустил программу "TashRush", в рамках которой иностранным компаниям и IT-специалистам оказываются услуги по открытию юридических лиц (по принципу OneStopShop), поиску офисов, подбору персонала, а для IT-специалистов оказывается содействие в адаптации и трудоустройству в компаниях резидентах IT-Park.С начала года программой уже воспользовались более 3 тысяч иностранных IT-специалистов, которые работают исключительно на оказание услуг зарубежным компаниям, а их навыки и опыт позволят поднять квалификацию молодых специалистов Узбекистана.Создаваемые в Узбекистане филиалы зарубежных компаний, а также приток иностранных специалистов позволят трудоустроить свыше 5 тысяч молодых кадров в сфере информационных технологий и увеличить экспорт IT-услуг до 100 миллионов долларов США.Напомним, Мининфоком и Мининноваций Узбекистана договорились с Министерством информатизации и связи Татарстана о создании рабочей группы, которая подготовит "дорожную карту" сотрудничества в сфере развития IT-технологий. Это взаимодействие развивается с 2019 года и предусматривает мероприятия по развитию стартап-экосистемы, IT-образования, а также внедрение венчурных механизмов финансирования перспективных проектов.Читайте также:Нанотехнологии и дроны: какие стартапы связывают Узбекистан и Россию >>Павел Дуров оценил "блокчейное" будущее Узбекистана и Украины >>

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it-технологии, узбекистан