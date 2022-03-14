https://uz.sputniknews.ru/20220314/opros-planiruyut-li-uzbekskie-migranty-vernutsya-domoy-iz-rossii-23312916.html

Опрос: планируют ли узбекские мигранты вернуться домой из России

Опрос: планируют ли узбекские мигранты вернуться домой из России

На 14 марта в опросе поучаствовали уже почти 11 тысяч пользователей.

2022-03-14T13:42+0500

2022-03-14T13:42+0500

2022-03-14T13:42+0500

общество

мигранты

опрос

пользователь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0e/23314760_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_a0280ed6dcadffeb0fc8a0bc18b2b0a9.jpg

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Агентство по внешней трудовой миграции провело опрос среди граждан Узбекистана, работающих в России.Соотечественников спросили: "Планируете ли вы в ближайшее время вернуться в Узбекистан из России?" Далее предлагались четыре варианта ответа. К настоящему моменту, в опросе поучаствовали уже почти 11 тысяч пользователей.Результаты следующие: 61% опрошенных узбекистанцев не планируют возвращаться из России домой.В частности, 36% из них выбрали вариант ответа "Нет, я хочу продолжить работу в России", 25% — "Нет, но, если рубль продолжит падать, могу вернуться в Узбекистан".Ответ "Да, я хочу вернуться в Узбекистан, потому что потерял работу" выбрали 14% опрошенных. Еще 25% проголосовали за вариант "Да, я хочу вернуться в Узбекистан, потому что мой доход уменьшился из-за падения курса рубля".Как санкции повлияли на набор граждан Узбекистана на стройки России >>Ранее в агентстве сообщили, что программа по организованному набору 10 тысяч граждан Узбекистана на стройки в России, стартовавшая в октябре 2021 года, продолжает работать в прежнем порядке, несмотря на антироссийские санкции. К настоящему времени отбор прошли порядка 6 тысяч узбекистанцев.По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 миллиона узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом.В том числе за счет оргнабора — 100,1 тысячи человек (рост почти в 10 раз).В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Однако в отличие от соседнего Таджикистана переводы, отправляемые из России в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах.Это было сделано для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля. На прошлой неделе стоимость рубля повысилась на 2,77 сума — до 94,79 сума. Курс покупки и продажи российской валюты в узбекских банках составляет 91 и 101 сума соответственно.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мигранты, опрос, пользователь