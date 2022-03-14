https://uz.sputniknews.ru/20220314/po-delu-o-yanvarskix-besporyadkax-v-kazaxstane-proxodyat-grajdane-uzbekistana-23308614.html

По делу о январских беспорядках в Казахстане проходят граждане Узбекистана

По делу о январских беспорядках в Казахстане проходят граждане Узбекистана

В Генпрокуратуре Казахстана заявили, что уголовные дела возбуждены в отношении 19 иностранцев.

2022-03-14T12:14+0500

2022-03-14T12:14+0500

2022-03-14T12:14+0500

в мире

узбекистан

казахстан

иностранцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0e/23309741_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_98f2a3880eb22c36896be490bc12bbdd.jpg

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Казахстане состоялось пленарное заседание мажилиса, в ходе которого Генеральный прокурор Берик Асылов назвал текущие данные по январским беспорядкам, в частности, объявил о задержании узбекистанцев.Об этом передает Sputnik Казахстан. По сообщению Генпрокурора, 19 иностранцев проходят по делу о январских беспорядках:Всего в отношении участников беспорядков возбудили 15 уголовных дел. В качестве подозреваемых по этим делам проходят 527 человек. Под арестом находятся 278 лиц, отметили в ведомстве.После того, как президент заявил о важности смягчающих обстоятельств, из более 400 арестованных 219 освободили. Это граждане, не имеющие судимость и добровольно возместившие ущерб. К ним применена подписка о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>Президент Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.Читайте также:В Казахстане одобрили компенсации бизнесменам, пострадавшим из-за беспорядковРаскрыты первые итоги расследования январских беспорядков в Казахстане

узбекистан

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, казахстан, иностранцы