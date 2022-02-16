https://uz.sputniknews.ru/20220216/raskryty-pervye-itogi-rassledovaniya-yanvarskix-besporyadkov-v-kazaxstane-22764098.html

Раскрыты первые итоги расследования январских беспорядков в Казахстане

Раскрыты первые итоги расследования январских беспорядков в Казахстане

Что показало показало первое расследование? Общественная комиссия сделала несколько выводов.

2022-02-16T10:21+0500

2022-02-16T10:21+0500

2022-02-16T10:21+0500

казахстан

ситуация в казахстане

расследование

беспорядки

комиссия

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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Общественная комиссия "Ақиқат" ("Истина") предоставила первые результаты расследования январских беспорядков в Казахстане.Об этом сообщило агентство Sputnik Казахстан.В ходе расследования установили, что в январских событиях в Алматы участвовали, в основном, граждане Казахстана. Но были также выходцы из Узбекистана, Китая и Саудовской Аравии, заявили члены комиссии.Правозащитники из комиссии "Ақиқат" разделили участников беспорядков на несколько групп:Адвокат и руководитель комиссии Айман Умарова попросила отстранить от расследования уголовных дел всех сотрудников Комитета национальной безопасности. Общественную комиссию "Ақиқат" ("Истина") создали для расследования январских событий в Казахстане. Инициатор создания – адвокат Айман Умарова.На сегодняшний день департамент полиции Алматы и территориальные подразделения зарегистрировали 1 962 уголовных дела, из них по фактам кражи чужого имущества – 1 577, по умышленному уничтожению чужого имущества – 121, по незаконному хранению оружия и боеприпасов – 71.По подозрению в совершении этих преступлений задержали 308 человек, из них 32 передали в спецпрокуратуру.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>Президент Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.Читайте также:Сорок дней беспорядкам: в Алматы прошел митинг в память жертв — видеоКакой срок грозит узбекистанцу, задержанному за шпионаж в Турции

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казахстан, расследование, беспорядки, комиссия