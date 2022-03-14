https://uz.sputniknews.ru/20220314/pravooxraniteli-rossii-pomogli-uzbekistantsam-vzyskat-dolgi-po-zarplate--foto-23311281.html
Правоохранители России помогли узбекистанцам взыскать долги по зарплате — фото
Правоохранители России помогли узбекистанцам взыскать долги по зарплате — фото
В отношении российских работодателей возбуждено уголовное дело. Все подробности — в материале.
2022-03-14T12:44+0500
2022-03-14T12:44+0500
2022-03-14T12:44+0500
общество
узбекистанцы
зарплата
долги
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Правоохранительные органы России помогли узбекским трудовым мигрантам взыскать с работодателей задолженность по зарплате.Общая сумма составила 5 миллионов рублей, сообщили в Агентстве по внешней трудовой миграции Узбекистана.По данным пресс-службы, 152 человека, работающие на предприятиях "Стройсервис" и "Коч Констракшн" в России, обратились в московское представительство агентства для решения вопроса с задержкой получения месячной заработной платы.В отношении российских работодателей возбуждено уголовное дело, которое находится на рассмотрении Следственного комитета.Ранее в агентстве сообщили, что программа по организованному набору граждан Узбекистана на стройки в России продолжает работать в прежнем порядке, несмотря на антироссийские санкции.В октябре 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.В соответствии с программой, ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в России перенесены в Узбекистан:Все затраты лягут на заказчиков.По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 миллиона узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом.В том числе за счет оргнабора — 100,1 тысячи человек (рост почти в 10 раз).Читайте также:
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узбекистанцы, зарплата, долги
Правоохранители России помогли узбекистанцам взыскать долги по зарплате — фото
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В отношении российских работодателей возбуждено уголовное дело. Все подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Правоохранительные органы России помогли узбекским трудовым мигрантам взыскать с работодателей задолженность по зарплате.
Общая сумма составила 5 миллионов рублей, сообщили в Агентстве по внешней трудовой миграции Узбекистана.
По данным пресс-службы, 152 человека, работающие на предприятиях "Стройсервис" и "Коч Констракшн" в России, обратились в московское представительство агентства для решения вопроса с задержкой получения месячной заработной платы.
"Представители агентства обратились в органы прокуратуры, полиции и Следственный комитет России. При сотрудничестве с российскими правоохранительными органами взыскана задолженность по месячной заработной плате в размере 5 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
В отношении российских работодателей возбуждено уголовное дело, которое находится на рассмотрении Следственного комитета.
Ранее в агентстве сообщили
, что программа по организованному набору граждан Узбекистана на стройки в России продолжает работать в прежнем порядке, несмотря на антироссийские санкции.
В октябре 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.
В соответствии с программой, ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в России перенесены в Узбекистан:
медицинское освидетельствование мигрантов;
тестирование и вакцинация "Спутником Лайт";
проверка на запрет въезда в Россию.
Все затраты лягут на заказчиков.
По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 миллиона узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом.
В том числе за счет оргнабора — 100,1 тысячи человек (рост почти в 10 раз).