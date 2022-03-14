https://uz.sputniknews.ru/20220314/skolko-novyx-tes-poyavilos-v-uzbekistane-v-2022-godu-23306771.html

Сколько новых ТЭС появилось в Узбекистане в 2022 году

Сколько новых ТЭС появилось в Узбекистане в 2022 году

Узбекистан активно наращивает мощь своей энергетики. Подробности — в материале.

2022-03-14T11:33+0500

2022-03-14T11:33+0500

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экономика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Узбекистан за первые месяцы 2022 года ввел в эксплуатацию три новые тепловые электростанции (ТЭС). Первую из них — газопоршневую — запустили 11 января в Бухарском районе Бухарской области. Ее мощность составляет 270 МВт. Парогазовую установку мощностью 240 МВт запустили 14 января в Кибрайском районе Ташкентской области. Функционирование третьей ТЭС мощностью 174 МВт, построенной в Янгиарыкском районе Хорезмской области, стартовало 10 марта.В общей сумме три теплоэлектростанции вырабатывают 5,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. Сэкономленный природный газ, как ожидается, позволит вырабатывать дополнительно 2,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.До конца марта в Кибрайском районе Ташкентской области власти планируют сдать в эксплуатацию четвертую ТЭС мощностью 230 МВт.В энергосистеме Узбекистана действуют более 50 электростанций общей мощностью порядка 15 ГВт, в том числе общая мощность 11 тепловых электростанций — 13,1 ГВт.Российская компания завершила модернизацию десятого блока Сырдарьинской ТЭС >>Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий.При этом Узбекистан за последние два года возобновил импорт электроэнергии из соседних стран Центральной Азии для удовлетворения потребностей населения и промышленности, особенно в пиковую нагрузку в зимнее время.В энергетических проектах Узбекистана активно принимает участие Россия. Москва и Ташкент строят вторую по мощности гидроэлектростанцию в Ташобласти — Пскемскую ГЭС.Читайте также:

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