https://uz.sputniknews.ru/20220314/za-pyanoe-vojdenie-teper-budut-lishat-prav-na-5-let--video-23318633.html

За пьяное вождение теперь будут лишать прав на 5 лет — видео

За пьяное вождение теперь будут лишать прав на 5 лет — видео

Депутаты уже разработали соответствующий законопроект. Что он предполагает — читайте в обзоре.

2022-03-14T17:11+0500

2022-03-14T17:11+0500

2022-03-14T17:11+0500

общество

вождение

права

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Узбекистане хотят ужесточить наказание за нахождение за рулем в нетрезвом состоянии.Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса уже разработали законопроект с поправками в действующий Административный кодекс. Нововведения предполагают, что теперь пьяное вождение чревато штрафом в размере 50 БРВ или же лишением прав на 5 лет.Сейчас наказание за это правонарушение предполагает штраф в 40 БРВ или лишение прав на срок от 1,5 года до 3 лет (статья 131 Кодекса об административной ответственности).За отказ пройти проверку алкотестером теперь могут отобрать права на 3 года.Ранее в Узбекистане предложили ограничить должников по алиментам в праве на вождение авто. Читайте также:

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вождение, права