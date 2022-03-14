https://uz.sputniknews.ru/20220314/za-pyanoe-vojdenie-teper-budut-lishat-prav-na-5-let--video-23318633.html
За пьяное вождение теперь будут лишать прав на 5 лет — видео
За пьяное вождение теперь будут лишать прав на 5 лет — видео
Депутаты уже разработали соответствующий законопроект. Что он предполагает — читайте в обзоре.
2022-03-14T17:11+0500
2022-03-14T17:11+0500
2022-03-14T17:11+0500
общество
вождение
права
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Узбекистане хотят ужесточить наказание за нахождение за рулем в нетрезвом состоянии.Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса уже разработали законопроект с поправками в действующий Административный кодекс. Нововведения предполагают, что теперь пьяное вождение чревато штрафом в размере 50 БРВ или же лишением прав на 5 лет.Сейчас наказание за это правонарушение предполагает штраф в 40 БРВ или лишение прав на срок от 1,5 года до 3 лет (статья 131 Кодекса об административной ответственности).За отказ пройти проверку алкотестером теперь могут отобрать права на 3 года.Ранее в Узбекистане предложили ограничить должников по алиментам в праве на вождение авто. Читайте также:
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вождение, права
За пьяное вождение теперь будут лишать прав на 5 лет — видео
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Депутаты Олий Мажлиса уже разработали соответствующий законопроект. Что он предполагает — читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Узбекистане хотят ужесточить наказание за нахождение за рулем в нетрезвом состоянии.
Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса уже разработали законопроект с поправками в действующий Административный кодекс.
Нововведения предполагают, что теперь пьяное вождение чревато штрафом в размере 50 БРВ или же лишением прав на 5 лет.
Сейчас наказание за это правонарушение предполагает штраф в 40 БРВ или лишение прав на срок от 1,5 года до 3 лет (статья 131 Кодекса об административной ответственности).
За отказ пройти проверку алкотестером теперь могут отобрать права на 3 года.
Ранее в Узбекистане предложили ограничить
должников по алиментам в праве на вождение авто.