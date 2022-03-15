https://uz.sputniknews.ru/20220315/kiev-otkazalsya-ot-ukraintsev-v-uzbekistane-23354569.html
Киев отказался от украинцев в Узбекистане
Киев отказался от украинцев в Узбекистане
Украинское посольство в Ташкенте увидело в национальном культурном центре "Славутич" "антиукраинскую позицию" и разорвало все связи с ним.
2022-03-15T21:29+0500
2022-03-15T21:29+0500
2022-03-15T21:29+0500
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Посольство Украины в Узбекистане разорвало отношения с местным центром соотечественников "Славутич". По мнению диппредставительства, руководство центра "занимает антиукраинскую позицию". Там отмечают, что его председатель неоднократно поддерживал позицию РФ по вопросу Крыма.Более того, в этом году он принял участие в праздновании Масленицы совместно с сотрудниками российского посольства.В итоге представители Киева объявили, что этот центр теперь не имеет никакого отношения к Украине и украинскому народу.Это не первая попытка украинского посольства перенести украинскую повестку в узбекское общество. Вечером 16 февраля в центре Ташкента на фасаде отеля "Узбекистан" высветился украинский флаг и поздравления с Днем Единения Украины.Это должно было создать впечатление некой поддержки Узбекистана Украины, ведь сам праздник появился за два дня до этого события на фоне западной истерии о неминуемом нападении России на Украину 17 февраля.Однако, как оказалось, официальные власти не имели к этому ни какого отношения, а акцию проплатило само украинское посольство. Официальный же Ташкент придерживается нейтральной позиции по украинскому кризису.
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киев, узбекистан, посольство, ташкент
Киев отказался от украинцев в Узбекистане
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Украинское посольство в Ташкенте увидело в национальном культурном центре "Славутич" "антиукраинскую позицию" и разорвало все связи с ним.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Посольство Украины в Узбекистане разорвало отношения с местным центром соотечественников "Славутич".
По мнению диппредставительства, руководство центра "занимает антиукраинскую позицию". Там отмечают, что его председатель неоднократно поддерживал позицию РФ по вопросу Крыма.
Более того, в этом году он принял участие в праздновании Масленицы совместно с сотрудниками российского посольства.
В итоге представители Киева объявили, что этот центр теперь не имеет никакого отношения к Украине и украинскому народу.
Это не первая попытка украинского посольства перенести украинскую повестку в узбекское общество. Вечером 16 февраля в центре Ташкента на фасаде отеля "Узбекистан" высветился украинский флаг и поздравления с Днем Единения Украины.
Это должно было создать впечатление некой поддержки Узбекистана Украины, ведь сам праздник появился за два дня до этого события на фоне западной истерии о неминуемом нападении России на Украину 17 февраля.
Однако, как оказалось, официальные власти не имели к этому ни какого отношения, а акцию проплатило
само украинское посольство.
Официальный же Ташкент придерживается нейтральной
позиции по украинскому кризису.