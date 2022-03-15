https://uz.sputniknews.ru/20220315/skolko-deneg-potratyat-na-restavratsiyu-steny-obrushivsheysya-iz-za-dojdya---23351238.html

Сколько денег потратят на реставрацию стены, обрушившейся из-за дождя

Сколько денег потратят на реставрацию стены, обрушившейся из-за дождя

Восстановлением разрушенной стены займутся специалисты Дирекции по реставрации объектов культурного наследия.

2022-03-15T19:33+0500

2022-03-15T19:33+0500

2022-03-15T19:33+0500

общество

узбекистан

бухара

дождь

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В областном управлении Агентства культурного наследия посчитали, во сколько может обойтись реконструкция древней крепостной стены у ворот Талипоч в Бухаре, которая обрушилась несколько дней назад из-за обильных дождей. На восстановление разрушенного строения будет направлено 1 млрд сумов.Министерство туризма и культурного наследия уже выделило из госбюджета эту сумму. Напомним, инцидент произошел в ночь на 11 марта.Восстановлением объекта займутся специалисты Дирекции по реставрации объектов культурного наследия. Предпроектные работы уже стартовали.Эта часть крепостных стен, которые были возведены в XVI веке. Она была перестроена в 2003 году. С годами культурные слои разрушились, в облицовочных стенах появились трещины, а мартовские дожди привели к обрушению стены, объяснили в Агентстве культурного наследия.Памятник уже внесли в список объектов материального культурного наследия, которые будут отреставрированы в этом году.Читайте также:На Узбекистан надвигаются морозы до -10 и наводненияДля застрявших на перевале Камчик пустили дополнительный поезд — видео

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узбекистан, бухара, дождь