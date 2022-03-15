https://uz.sputniknews.ru/20220315/tolko-14-vypusknikov-avtoshkol-sdali-ekzamen-chto-uzbekistanu-s-etim-delat-23338684.html

Только 14% выпускников автошкол сдали экзамен: что Узбекистану с этим делать

Только 14% выпускников автошкол сдали экзамен: что Узбекистану с этим делать

За месяц в Едином экзаменационном центре в Ташкенте тестирование сдавало более 2,4 тысячи человек, только 347 из них – успешно.

2022-03-15T13:09+0500

2022-03-15T13:09+0500

2022-03-15T13:09+0500

общество

экзамены

автошкола

тестирование

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ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. С 4 февраля в едином экзаменационном центре в Ташкенте проверку на право управления автомобилем прошли 2406 выпускников автошкол. Только 347 (14,4%) из них смогли сдать экзамен, сообщил председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных СМИ Комил Алламжонов в своем Telegram-канале.Алламжонов также осудил тех, кто не хочет учить правила, поскольку завтра им придется везти в машине своих родителей и близких, нести за них ответственность.Единый экзаменационный центр для сдачи экзамена на получение водительского удостоверения открылся в начале февраля. Главная задача центра – исключить человеческий фактор и коррупцию при прохождении экзамена.Ранее президент Шавкат Мирзиёев поручил ужесточить наказание за выдачу прав без соответствующего обучения. По его словам, это стало обычным делом и привело к увеличению количества аварий на дорогах.Впрочем, вопросы имеются и к самой системе обучения в автошколах. Летом прошлого года на эти проблемы сенаторам указывал министр внутренних дел страны Пулат Бобожонов.По его словам, тесты в экзаменационных билетах при подготовке водителей противоречат правилам дорожного движения или являются морально и технически устаревшими. Не соответствуют требованиям и условия, созданные для прохождения практического экзамена.Некачественное образование, по словам министра, также приводит к многочисленным авариям.Читайте также: Водителей будут наказывать и поощрять баллами

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экзамены, автошкола, тестирование