https://uz.sputniknews.ru/20220315/tolko-14-vypusknikov-avtoshkol-sdali-ekzamen-chto-uzbekistanu-s-etim-delat-23338684.html
Только 14% выпускников автошкол сдали экзамен: что Узбекистану с этим делать
Только 14% выпускников автошкол сдали экзамен: что Узбекистану с этим делать
За месяц в Едином экзаменационном центре в Ташкенте тестирование сдавало более 2,4 тысячи человек, только 347 из них – успешно.
2022-03-15T13:09+0500
2022-03-15T13:09+0500
2022-03-15T13:09+0500
общество
экзамены
автошкола
тестирование
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ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. С 4 февраля в едином экзаменационном центре в Ташкенте проверку на право управления автомобилем прошли 2406 выпускников автошкол. Только 347 (14,4%) из них смогли сдать экзамен, сообщил председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных СМИ Комил Алламжонов в своем Telegram-канале.Алламжонов также осудил тех, кто не хочет учить правила, поскольку завтра им придется везти в машине своих родителей и близких, нести за них ответственность.Единый экзаменационный центр для сдачи экзамена на получение водительского удостоверения открылся в начале февраля. Главная задача центра – исключить человеческий фактор и коррупцию при прохождении экзамена.Ранее президент Шавкат Мирзиёев поручил ужесточить наказание за выдачу прав без соответствующего обучения. По его словам, это стало обычным делом и привело к увеличению количества аварий на дорогах.Впрочем, вопросы имеются и к самой системе обучения в автошколах. Летом прошлого года на эти проблемы сенаторам указывал министр внутренних дел страны Пулат Бобожонов.По его словам, тесты в экзаменационных билетах при подготовке водителей противоречат правилам дорожного движения или являются морально и технически устаревшими. Не соответствуют требованиям и условия, созданные для прохождения практического экзамена.Некачественное образование, по словам министра, также приводит к многочисленным авариям.Читайте также: Водителей будут наказывать и поощрять баллами
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экзамены, автошкола, тестирование
Только 14% выпускников автошкол сдали экзамен: что Узбекистану с этим делать
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За месяц в Едином экзаменационном центре в Ташкенте тестирование сдавало более 2,4 тысячи человек, только 347 из них – успешно.
ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. С 4 февраля в едином экзаменационном центре в Ташкенте проверку на право управления автомобилем прошли 2406 выпускников автошкол.
Только 347 (14,4%) из них смогли сдать экзамен, сообщил председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных СМИ Комил Алламжонов в своем Telegram-канале
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"Приходят даже те, кто не умеет работать на компьютере. Многие ищут легких путей. Сколько людей пытаются подкупить наших сотрудников, предлагая от от 100 до 500 долларов. Так было с самого начала", – пишет он.
Алламжонов также осудил тех, кто не хочет учить правила, поскольку завтра им придется везти в машине своих родителей и близких, нести за них ответственность.
"Мы открыли экспресс-курсы по подготовке водителей. Хотите – идите учиться туда. Представьте, все равно не идут. Нет желания учиться – не должно быть желания водить машину", - заявил он.
Единый экзаменационный центр для сдачи экзамена на получение водительского удостоверения открылся в начале февраля. Главная задача центра – исключить человеческий фактор и коррупцию при прохождении экзамена.
Ранее президент Шавкат Мирзиёев поручил
ужесточить наказание за выдачу прав без соответствующего обучения. По его словам, это стало обычным делом и привело к увеличению количества аварий на дорогах.
Впрочем, вопросы имеются и к самой системе обучения в автошколах. Летом прошлого года на эти проблемы сенаторам указывал
министр внутренних дел страны Пулат Бобожонов.
По его словам, тесты в экзаменационных билетах при подготовке водителей противоречат правилам дорожного движения или являются морально и технически устаревшими. Не соответствуют требованиям и условия, созданные для прохождения практического экзамена.
Некачественное образование, по словам министра, также приводит к многочисленным авариям.