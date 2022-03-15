https://uz.sputniknews.ru/20220315/v-kazaxstane-obyasnili-pochemu-tokaev-zapretil-vyvozit-valyutu-23330019.html
В Казахстане объяснили, почему Токаев запретил вывозить валюту
В Казахстане объяснили, почему Токаев запретил вывозить валюту
На фоне нестабильной внешней ситуации в республике активно растет спрос на наличную иностранную валюту.
2022-03-15T09:57+0500
2022-03-15T09:57+0500
2022-03-15T09:57+0500
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Президент Казахстана запретил вывозить из страны зарубежную валюту наличными для того, чтобы контролировать чрезмерный вывоз и неприкосновенность резервов Национального банка.Об этом передает Sputnik Казахстан со ссылкой на заявление Национального банка республики.Ранее президент Казахстана Касым Жомарт Токаев подписал указ о запрете вывоза из страны:Такие меры ввели для сохранения финансовой стабильности Казахстана и защиты национальных интересов страны, говорится в постановлении.Правительству с Национальным банком и другими государственными органами поручили принять меры по реализации документа.До этого со второго марта подобные действия предприняли и в России: ограничили вывод свыше десяти тысяч долларов из РФ за границу. Запрет касается и ценных бумаг предъявителя в иностранной валюте, если их стоимость превышает $10 тысяч. Ограничения на вывод валюты необходимы, чтобы остановить отток капитала физических и юридических лиц за границу, пояснил эксперты в интервью российским СМИ.Читайте также:В правительстве объяснили, как госпредприятия будут занимать деньгиФирдавс Абдухаликов не присваивал бюджетные деньги
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касым-жомарт токаев, казахстан, валюта
В Казахстане объяснили, почему Токаев запретил вывозить валюту
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На фоне нестабильной внешней ситуации в республике активно растет спрос на наличную иностранную валюту.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Президент Казахстана запретил вывозить из страны зарубежную валюту наличными для того, чтобы контролировать чрезмерный вывоз и неприкосновенность резервов Национального банка.
Об этом передает Sputnik Казахстан
со ссылкой на заявление Национального банка республики.
"Банки второго уровня обладают достаточными объемами ликвидных валютных активов в виде остатков на счетах, депозитах и ценных бумагах. При этом, удовлетворение спроса на наличную иностранную валюту сталкивается с логистическими затруднениями по доставке наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран", — отметили в пресс-службе Нацбанка.
Ранее президент Казахстана Касым Жомарт Токаев подписал указ о запрете вывоза из страны:
наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза;
золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемых Национальным банком Казахстана, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.
Такие меры ввели для сохранения финансовой стабильности Казахстана и защиты национальных интересов страны, говорится в постановлении.
Правительству с Национальным банком и другими государственными органами поручили принять меры по реализации документа.
До этого со второго марта подобные действия предприняли и в России: ограничили вывод свыше десяти тысяч долларов из РФ за границу. Запрет касается и ценных бумаг предъявителя в иностранной валюте, если их стоимость превышает $10 тысяч.
Ограничения на вывод валюты необходимы, чтобы остановить отток капитала физических и юридических лиц за границу, пояснил эксперты в интервью российским СМИ.