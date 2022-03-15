https://uz.sputniknews.ru/20220315/v-kazaxstane-obyasnili-pochemu-tokaev-zapretil-vyvozit-valyutu-23330019.html

В Казахстане объяснили, почему Токаев запретил вывозить валюту

В Казахстане объяснили, почему Токаев запретил вывозить валюту

На фоне нестабильной внешней ситуации в республике активно растет спрос на наличную иностранную валюту.

2022-03-15T09:57+0500

2022-03-15T09:57+0500

2022-03-15T09:57+0500

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

валюта

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Президент Казахстана запретил вывозить из страны зарубежную валюту наличными для того, чтобы контролировать чрезмерный вывоз и неприкосновенность резервов Национального банка.Об этом передает Sputnik Казахстан со ссылкой на заявление Национального банка республики.Ранее президент Казахстана Касым Жомарт Токаев подписал указ о запрете вывоза из страны:Такие меры ввели для сохранения финансовой стабильности Казахстана и защиты национальных интересов страны, говорится в постановлении.Правительству с Национальным банком и другими государственными органами поручили принять меры по реализации документа.До этого со второго марта подобные действия предприняли и в России: ограничили вывод свыше десяти тысяч долларов из РФ за границу. Запрет касается и ценных бумаг предъявителя в иностранной валюте, если их стоимость превышает $10 тысяч. Ограничения на вывод валюты необходимы, чтобы остановить отток капитала физических и юридических лиц за границу, пояснил эксперты в интервью российским СМИ.Читайте также:В правительстве объяснили, как госпредприятия будут занимать деньгиФирдавс Абдухаликов не присваивал бюджетные деньги

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