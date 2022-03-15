https://uz.sputniknews.ru/20220315/vertolety-ka-52-razgromili-voennuyu-texniku-na-ukraine--video-23341684.html
Вертолеты Ка-52 разгромили военную технику на Украине — видео
Вертолеты Ка-52 разгромили военную технику на Украине — видео
Российские военные поразили противника с воздуха. О том, как это было — смотрите в видео.
2022-03-15T14:24+0500
2022-03-15T14:24+0500
2022-03-15T14:24+0500
видео
украина
военная техника
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Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых вертолеты Ка-52 поражают цель в ходе спецоперации на Украине. Авиация поразила военную технику и живую силу ВСУ.Накануне стало известно об удивительном спасении летчика российского Су-25. Он сумел посадить самолет после того, как в штурмовик попала ракета ПЗРК. Был поврежден двигатель машины. Отказало все оборудование, перестали работать все приборы. Пилот двигался по командам с земли.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Суду будут преданы все военные преступники.Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.Читайте также:Российские военные доставили гумпомощь в Киевскую область — видео >>Для чего Россия начала спецоперацию на Украине — результаты опроса >>
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украина, военная техника, видео
Вертолеты Ка-52 разгромили военную технику на Украине — видео
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Российские военные поразили противника с воздуха. О том, как это было — смотрите в видео.
Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых вертолеты Ка-52 поражают цель в ходе спецоперации на Украине. Авиация поразила военную технику и живую силу ВСУ.
Накануне стало известно
об удивительном спасении летчика российского Су-25. Он сумел посадить самолет после того, как в штурмовик попала ракета ПЗРК. Был поврежден двигатель машины. Отказало все оборудование, перестали работать все приборы. Пилот двигался по командам с земли.
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Суду будут преданы все военные преступники.
Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
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