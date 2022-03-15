https://uz.sputniknews.ru/20220315/zarplaty-u-uzbekistantsev-rastut-23341517.html

Зарплаты у узбекистанцев растут

Зарплаты у узбекистанцев растут

По данным Минфина, за год увеличилось и количество налогоплательщиков, и процент людей, получающих более высокий оклад.

2022-03-15T14:02+0500

2022-03-15T14:02+0500

2022-03-15T14:02+0500

общество

зарплата

министерство финансов узбекистана

доклад

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ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. Заработные платы узбекистанцев за год увеличились. Такой вывод можно сделать из доклада, опубликованного Министерством финансов.На 1 ноября 2021 года в Узбекистане зарегистрировано 4 млн 685,9 тыс. налогоплательщиков, что на 263 тыс. человек больше, чем в аналогичный период предыдущего года.Из них 43% составляют женщины, на долю которых приходится 34% от общего фонда оплаты труда.При этом количество человек, получающих более низкую заработную плату, снизилось. Так, в 2020 году до 1 млн. сумов получало 40%, до 2 млн сумов – 27,1% налогоплательщиков. На конец 2021 года такие зарплаты получало 34,5% и 24,1% человек соответственно.Вместе с тем, число человек, зарабатывающих от 2 до 4 млн. сумов выросло с 22,3% до 24,7%. Наибольший рост заметен среди тех, кто получает от 5 млн сумов и более: в 2020 году таких было 6,9%, в 2021 – 11%.По данным министерства, основными причинами такого роста стало повышение минимального размера зарплаты в бюджетном секторе в среднем на 12,8% и частичное восстановление выплаты премий и других финансовых стимулов в бюджетных организациях, временно отмененных в 2020 году.Читайте также:

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зарплата, министерство финансов узбекистана, доклад