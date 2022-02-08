https://uz.sputniknews.ru/20220208/pochemu-rossiya-obognala-kitay-v-torgovle-s-uzbekistanom--mnenie-ekonomista-22607927.html

Видео: почему Россия обогнала Китай в торговле с Узбекистаном — мнение экономиста

Видео: почему Россия обогнала Китай в торговле с Узбекистаном — мнение экономиста

В интервью Sputnik Узбекистан эксперт объяснил что означает для Узбекистана "разворот" России на Восток и как это повлияет на экономику двух стран.

2022-02-08T17:20+0500

2022-02-08T17:20+0500

2022-02-08T17:23+0500

экономика

китай

торговля

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Россия впервые сместила Китай с первого места по параметрам внешнеторгового оборота с Узбекистаном. О чем это говорит и каковы дальнейшие перспективы такого взаимодействия рассказал в интервью Sputnik Узбекистан директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов. По словам эксперта, торговая динамика России и Узбекистана укрепилась за три года и достигла в 2021 году 7,5 млрд долларов.Как мы сообщали ранее, по итогам прошлого года Россия сменила Китай в качестве главного внешнеторгового партнера Узбекистана: на нее приходится 17,9% общего товарооборота, а на КНР – лишь 17,7%.Экономисты считают, что России удалось выйти вперед благодаря росту узбекского импорта — до 5,458 миллиарда долларов (увеличение в 1,3 раза).Читайте также:Как связаны экономики Узбекистана и России: важное >>Сотрудничество Узбекистана и ЕАЭС: Мирзиёев подвел итоги 2021 года>>

китай

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

китай, торговля