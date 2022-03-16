https://uz.sputniknews.ru/20220316/naznachen-direktor-natsionalnogo-tsentra-razvitiya-kinematografii-23369934.html
Назначен директор Национального центра развития кинематографии
Назначен директор Национального центра развития кинематографии
У структуры, которая будет выделять гранты и соцзаказы творческому союзу кинодеятелей Узбекистана и негосударственным некоммерческим организациям появился директор.
2022-03-16T17:01+0500
2022-03-16T17:01+0500
2022-03-16T17:02+0500
культура
директор
кинематограф
центр развития кинематографии
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Назначен директор Национального центра развития кинематографии Республики Узбекистан. Им стал Маруф Мухторов, сообщает пресс-служба структуры.В апреле прошлого года президент поручил поднять киноискусство и киноиндустрию на качественно новый уровень. Начать реализовывать задачу решено было ребрендинга НА "Узбеккино" и создания при нем ряда организаций, в том числе Национального центра развития кинематографии.Центр взял на себя финансовую поддержку производства национальных фильмов и сериалов, а также совместное создание кинопродукции. Он также организовывает прокат фильмов, произведенных на основе госзаказа, привлекает отечественных и зарубежных инвесторов к финансированию производства, прокату и показу национальных фильмов. Организация участия отечественных картин в международных кинофестивалях также входит в обязанности Центра. Вместе с тем новая структура будет выделять гранты и соцзаказы творческому союзу кинодеятелей Узбекистана и негосударственным некоммерческим организациям, занимающимся защитой прав представителей киноискусства и киноиндустрии.Центр отвечает и за внедрение эффективной системы подготовки кадров для киноиндустрии и повышение квалификации киноактеров и технических работников.Читайте также:Ташкент выступает за объединение киностудий стран СНГ >>Тимур Бекмамбетов откроет в Узбекистане школы-студии анимационного кино >>
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директор, кинематограф, центр развития кинематографии
Назначен директор Национального центра развития кинематографии
17:01 16.03.2022 (обновлено: 17:02 16.03.2022) Подписаться на
У структуры, которая будет выделять гранты и соцзаказы творческому союзу кинодеятелей Узбекистана и негосударственным некоммерческим организациям появился директор.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
Назначен директор Национального центра развития кинематографии Республики Узбекистан. Им стал Маруф Мухторов, сообщает
пресс-служба структуры.
В апреле прошлого года президент поручил поднять киноискусство и киноиндустрию на качественно новый уровень. Начать реализовывать задачу решено было ребрендинга
НА "Узбеккино" и создания при нем ряда организаций, в том числе Национального центра развития кинематографии.
Центр взял на себя финансовую поддержку производства национальных фильмов и сериалов, а также совместное создание кинопродукции. Он также организовывает прокат фильмов, произведенных на основе госзаказа, привлекает отечественных и зарубежных инвесторов к финансированию производства, прокату и показу национальных фильмов.
Организация участия отечественных картин в международных кинофестивалях также входит в обязанности Центра. Вместе с тем новая структура будет выделять гранты и соцзаказы творческому союзу кинодеятелей Узбекистана и негосударственным некоммерческим организациям, занимающимся защитой прав представителей киноискусства и киноиндустрии.
Центр отвечает и за внедрение эффективной системы подготовки кадров для киноиндустрии и повышение квалификации киноактеров и технических работников.
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