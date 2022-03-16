https://uz.sputniknews.ru/20220316/okolo-500-uzbekskix-studentov-iz-vuzov-ukrainy-prodoljat-obuchenie-na-rodine-23355714.html

Около 500 узбекских студентов из вузов Украины продолжат обучение на родине

Около 500 узбекских студентов из вузов Украины продолжат обучение на родине

Во всех областях заработали спецгруппы, которые помогают учащимся с переводом в отечественные вузы в упрощенном порядке. Все подробности — в материале.

2022-03-16T08:29+0500

2022-03-16T08:29+0500

2022-03-16T08:29+0500

общество

студенты

вузы

украина

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Около 500 студентов из Узбекистана, которые учились в вузах Украины, после эвакуации на родину продолжат обучение в местных вузах.По данным ведомства, с 15 марта в Узбекистане началась перевод учащихся, возвращающихся из Украины. В частности, в Ташкенте и во всех 13 регионах страны созданы рабочие группы для помощи молодым людям в продолжении учебы.Ранее президент Шавкат Мирзиёев заявлял, что все узбекские студенты, которые обучаются в вузах Украины, будут эвакуированы на родину и смогут продолжить обучение дома.Узбекистан начал эвакуировать соотечественников из Украины 28 февраля. По первоначальным данным, в стране находились около 4,3 тысячи сограждан.Спецрейсы авиакомпании Uzbekistan Airways за 15 дней доставили в Ташкент 5 884 узбекистанцев — их вывезли через Польшу.Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация >>Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:

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студенты, вузы, украина