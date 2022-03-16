https://uz.sputniknews.ru/20220316/rossiyskoe-posolstvo-prokommentirovalo-deystviya-posla-ukrainy-23377316.html

Российское посольство прокомментировало действия посла Украины

Российское посольство прокомментировало действия посла Украины

Российские дипломаты поддержали главу украинского культурного центра "Славутич" Владимира Бойко.

2022-03-16T21:10+0500

2022-03-16T21:10+0500

2022-03-16T21:10+0500

общество

посольство россии в узбекистане

украина

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ТАШКЕНТ, 16 мар – Sputnik. Сотрудники российского посольства выразили поддержку руководителю украинского культурного центра "Славутич" Владимиру Бойко в связи с заявлениями посла Украины в Ташкенте.Посольство Украины в Узбекистане и лично посол Николай Дорошенко на днях разорвали отношения с украинским же культурным центром "Славутич", обвинив его руководителя Владимира Бойко в "антиукраинской позиции".Вина Бойко заключалась в том, что он посетил празднование Масленицы в Ташкенте, где были также российские дипломаты, а также называл Крым российским.Пресс-служба посольства Российской Федерации в Ташкенте опубликовало заявление, в котором поддержала Владимира Бойко.Ранее посол Украины также призывал заблокировать в Узбекистане российские телеканалы.Это не первая попытка украинского посольства перенести украинскую повестку в узбекское общество. Вечером 16 февраля в центре Ташкента на фасаде отеля "Узбекистан" высветился украинский флаг и поздравления с Днем Единения Украины.Это должно было создать впечатление некой поддержки Узбекистана Украины, ведь сам праздник появился за два дня до этого события на фоне западной истерии о неминуемом нападении России на Украину 17 февраля.Однако, как оказалось, официальные власти не имели к этому ни какого отношения, а акцию проплатило само украинское посольство.Официальный же Ташкент придерживается нейтральной позиции по украинскому кризису.Читайте также: Киев отказался от украинцев в Узбекистане

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посольство россии в узбекистане, украина