https://uz.sputniknews.ru/20220316/skolko-voditeley-menyayut-svoi-prava-na-novyy-obrazets--tsifra--23357521.html
Сколько водителей меняют свои права на новые каждый день — цифра
Сколько водителей меняют свои права на новые каждый день — цифра
С начала 2022 года водительские права поменяли 132,6 тысяч человек, за прошлый год – около 280 тысяч.
2022-03-16T10:21+0500
2022-03-16T10:21+0500
2022-03-16T10:27+0500
общество
водительское удостоверение
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Срок замены водительских прав на новые в Узбекистане продлевался неоднократно. Однако не граждане не меняют документы в установленные сроки. Сейчас в Узбекистане действуют 79 устройств, необходимых для замены старых водительских прав на новые, 25 из них размещены в региональных центрах государственных услуг, а 54 — в районных и межрайонных подразделениях безопасности дорожного движения МВД. Ежедневно через Центры государственных услуг меняют около 4000 прав.Для замены старых водительских прав на новые необходимо предъявить экзаменационный лист, медицинскую справку, паспорт, старые водительские права и талон. Позднее порядок был упрощен, а количество требуемых документов сокращено.Есть также возможность подать заявку онлайн.Новые водительские удостоверения и техпаспорта были введены в Узбекистане с октября 2017 года. Полностью поменять старые образцы на новые изначально планировалось до 31 декабря 2020 года. Затем этот срок был продлен на год, и еще раз – до 31 декабря 2022 года с установлением следующего графика замены (с учетом даты их выдачи):Узбекистанцы, находящиеся в России, до конца 2022 года могут обменять водительские удостоверения в консульских учреждениях республики.В конце 2021 года Агентство государственных услуг предложило продлевать срок замены водительских прав на основе дифференцированного подхода, цель которого — организовать замену документов в течение года, не откладывая посещение отделов безопасности дорожного движения и Центров госуслуг.Ранее в Министерстве юстиции Узбекистана опровергли слухи, касающихся замены водительских удостоверений в республике, и объяснили, что повторный экзамен для этого сдавать не нужно.Читайте также:Только 14% выпускников автошкол сдали экзамен: что Узбекистану с этим делать >>ID-карта вместо пакета документов: водителям облегчили жизнь >>
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водительское удостоверение
Сколько водителей меняют свои права на новые каждый день — цифра
10:21 16.03.2022 (обновлено: 10:27 16.03.2022) Подписаться на
С начала 2022 года водительские права поменяли 132,6 тысяч человек, за прошлый год – около 280 тысяч.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Срок замены водительских прав на новые в Узбекистане продлевался неоднократно. Однако не граждане не меняют документы в установленные сроки. Сейчас в Узбекистане действуют 79 устройств, необходимых для замены старых водительских прав на новые, 25 из них размещены в региональных центрах государственных услуг, а 54 — в районных и межрайонных подразделениях безопасности дорожного движения МВД. Ежедневно через Центры государственных услуг меняют около 4000 прав.
Для замены старых водительских прав на новые необходимо предъявить экзаменационный лист, медицинскую справку, паспорт, старые водительские права и талон. Позднее порядок был упрощен, а количество требуемых документов сокращено.
Есть также возможность подать заявку онлайн.
Новые водительские удостоверения и техпаспорта были введены в Узбекистане с октября 2017 года. Полностью поменять старые образцы на новые изначально планировалось до 31 декабря 2020 года. Затем этот срок был продлен на год, и еще раз – до 31 декабря 2022 года с установлением следующего графика замены (с учетом даты их выдачи):
выданные до 2010 года — до 1 апреля 2022 года;
в 2010—2012 годах — до 1 июля 2022 года;
в 2013—2015 годах — до 1 октября 2022 года;
выданные после 2015 года — до 31 декабря 2022 года.
Узбекистанцы, находящиеся в России, до конца 2022 года могут обменять водительские удостоверения в консульских учреждениях республики.
В конце 2021 года Агентство государственных услуг предложило продлевать срок замены водительских прав на основе дифференцированного подхода, цель которого — организовать замену документов в течение года, не откладывая посещение отделов безопасности дорожного движения и Центров госуслуг.
Ранее в Министерстве юстиции Узбекистана опровергли
слухи, касающихся замены водительских удостоверений в республике, и объяснили, что повторный экзамен для этого сдавать не нужно.
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