https://uz.sputniknews.ru/20220316/v-odnom-iz-rayonov-tashkenta-otklyuchili-vodu-23363091.html
В одном из районов Ташкента отключили воду
В одном из районов Ташкента отключили воду
О проблемах с подачей питьевой воды в столичном районе читайте в материале.
2022-03-16T13:59+0500
2022-03-16T13:59+0500
2022-03-16T13:59+0500
общество
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ташкент
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Ташкенте жителям части Яккасарайского района приостановили подачу питьевой воды.Об этом сообщает пресс-служба Узсувтаминот.На улице Ракатбоши махалли Юнус Раджаби Яккасарайского района обнаружили неисправность задвижки Д-100 мм.В связи с этим сегодня питьевую воду отключили до 16:00 по следующим адресам:До этого жители Чиланзарского района Ташкента (это 300 земельных участков и 30 многоэтажных дома) на весь день остались без воды в связи с профилактическими работами в сети питьевого водоснабжения.Ранее президент провел совещание по вопросам улучшения питьевого водоснабжения в регионах.Он поручил обеспечить чистой питьевой водой более 1,5 тысячи махаллей и 2 тысяч социальных объектов, подчеркнув при этом, что за последние пять лет в систему водоснабжения вложено 10 трлн сумов, и питьевой водой обеспечено 6,5 миллиона узбекистанцев.Читайте также:Как повлияют ливни на сельское хозяйствоМожно ли строить жилье в полуподвалах многоэтажек — Минстрой
ташкент
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вода, ташкент
В одном из районов Ташкента отключили воду
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О проблемах с подачей питьевой воды в столичном районе читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Ташкенте жителям части Яккасарайского района приостановили подачу питьевой воды.
Об этом сообщает
пресс-служба Узсувтаминот.
На улице Ракатбоши махалли Юнус Раджаби Яккасарайского района обнаружили неисправность задвижки Д-100 мм.
В связи с этим сегодня питьевую воду отключили до 16:00 по следующим адресам:
посольство Султаната Оман;
музей прикладного искусства;
посольство Республики Болгарии;
школа и детский сад "Фортуна";
предприятие “Евро иттифоқ”;
представительство посольства Израиля;
"Дом-музей Абдуллы Каххора", а также жилые дома по улице Вахидова, улицам Ракатбоши и ее проездам и проездам улицы Богтепа.
До этого жители Чиланзарского района Ташкента (это 300 земельных участков и 30 многоэтажных дома) на весь день остались без воды в связи с профилактическими работами в сети питьевого водоснабжения.
Ранее президент провел совещание по вопросам улучшения питьевого водоснабжения в регионах.
Он поручил
обеспечить чистой питьевой водой более 1,5 тысячи махаллей и 2 тысяч социальных объектов, подчеркнув при этом, что за последние пять лет в систему водоснабжения вложено 10 трлн сумов, и питьевой водой обеспечено 6,5 миллиона узбекистанцев.