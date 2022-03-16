https://uz.sputniknews.ru/20220316/v-odnom-iz-rayonov-tashkenta-otklyuchili-vodu-23363091.html

В одном из районов Ташкента отключили воду

В одном из районов Ташкента отключили воду

О проблемах с подачей питьевой воды в столичном районе читайте в материале.

2022-03-16T13:59+0500

2022-03-16T13:59+0500

2022-03-16T13:59+0500

общество

вода

ташкент

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Ташкенте жителям части Яккасарайского района приостановили подачу питьевой воды.Об этом сообщает пресс-служба Узсувтаминот.На улице Ракатбоши махалли Юнус Раджаби Яккасарайского района обнаружили неисправность задвижки Д-100 мм.В связи с этим сегодня питьевую воду отключили ​​до 16:00 по следующим адресам:До этого жители Чиланзарского района Ташкента (это 300 земельных участков и 30 многоэтажных дома) на весь день остались без воды в связи с профилактическими работами в сети питьевого водоснабжения.Ранее президент провел совещание по вопросам улучшения питьевого водоснабжения в регионах.Он поручил обеспечить чистой питьевой водой более 1,5 тысячи махаллей и 2 тысяч социальных объектов, подчеркнув при этом, что за последние пять лет в систему водоснабжения вложено 10 трлн сумов, и питьевой водой обеспечено 6,5 миллиона узбекистанцев.Читайте также:Как повлияют ливни на сельское хозяйствоМожно ли строить жилье в полуподвалах многоэтажек — Минстрой

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вода, ташкент