https://uz.sputniknews.ru/20220317/chto-podgotovili-stolichnye-vlasti-dlya-gorojan-v-dni-prazdnovaniya-navruza-23397948.html

Что подготовили столичные власти для горожан в дни празднования Навруза

Что подготовили столичные власти для горожан в дни празднования Навруза

В столице пройдет фестиваль под лозунгом "Мы единая страна – мы Узбекистан".

2022-03-17T17:25+0500

2022-03-17T17:25+0500

2022-03-17T17:27+0500

культура

навруз

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/15/17873058_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_976b8eec740d4a790f106771672c69d0.jpg

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В дни Навруза, с 20 по 22 марта, местные власти организовали "Фестиваль национального искусства и традиций MAKON FEST — 2022", передает Афиша Ташкента.Праздничное мероприятие пройдет в Ташкенте впервые. Посетить его можно с 9:00 до 22:00 в парке "Дустлик".На мероприятии состоится шоу музыкальных и танцевальных коллективов, народные гуляния, игры, восточная ярмарка с тематическими мастер-классами, выступления канатоходцев-дорбозов, модные показы, гастрономическая ярмарка и фуд-шоу.Праздничное шествие начнется 20 марта на центральной аллее парка под звуки карнаев и сурнаев, где пройдут более 300 участников фольклорных коллективов.На ярмарку декоративно-прикладного искусства приедут порядка 100 гончаров, ткачей, художников, чеканщиков, ювелиров, кузнецов из всех регионов республики. В программу входят состязания по национальной борьбе кураш среди 100 молодых атлетов со всего Узбекистана. На территории парка посетители смогут поучаствовать в состязаниях по шахматам, настольному теннису, заняться йогой и зумбой.Можно будет также посетить фестиваль национальной кухни, книжную ярмарку, выставку современного искусства, ретроавтомобилей, танцевальные и рэп батлы, говорится в сообщении.Ранее региональный департамент по развитию туризма сообщил о проведении первого "Фестиваля шашлыков" в Самарканде.Читайте также:В дни празднования Навруза будут действовать скидки для внутреннего туризмаСтало известно, кто получит благотворительную помощь к Наврузу

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

навруз, узбекистан