https://uz.sputniknews.ru/20220317/kak-budut-xodit-stolichnye-avtobusy-v-prazdniki--raspisanie-23383280.html
Как будут ходить столичные автобусы в праздники — расписание
Как будут ходить столичные автобусы в праздники — расписание
Напомним, что в этом году граждане отдохнут пять дней — с 19 марта (суббота) по 23 марта (среда).
2022-03-17T10:28+0500
2022-03-17T10:28+0500
2022-03-17T11:28+0500
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Стало известно, как будут ходить автобусы в праздничные дни — 21, 22 и 23 марта. График движения столичного транспорта в Навруз опубликовал "Тошшахартрансхизмат":Воскресное расписание предполагает сокращение количество автобусов на маршрутах примерно в два раза, то есть интервал между автобусами значительно вырастет.Напомним, что в этом году граждане отдохнут в общей сумме пять дней — с 19 марта (суббота) по 23 марта (среда).О том, как будут праздновать Навруз в 2022 году, читайте в материале Sputnik.Читайте также:
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ташкент, автобусы, расписание
Как будут ходить столичные автобусы в праздники — расписание
10:28 17.03.2022 (обновлено: 11:28 17.03.2022) Подписаться на
Напомним, что в этом году граждане отдохнут пять дней — с 19 марта (суббота) по 23 марта (среда).
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Стало известно, как будут ходить автобусы в праздничные дни — 21, 22 и 23 марта.
График движения столичного транспорта в Навруз опубликовал
"Тошшахартрансхизмат":
21 марта
(понедельник) — движение будет организовано, как в воскресенье, при этом окончание рабочего дня будет продлено на один час.;
22 марта
(вторник) — транспорт будет курсировать по воскресному графику;
23 марта
(среда) — движение будет организовано, как в воскресенье.
Воскресное расписание предполагает сокращение количество автобусов на маршрутах примерно в два раза, то есть интервал между автобусами значительно вырастет.
Напомним, что в этом году граждане отдохнут в общей сумме пять дней — с 19 марта (суббота) по 23 марта (среда).
О том, как будут праздновать Навруз в 2022 году, читайте в материале
Sputnik.