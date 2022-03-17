https://uz.sputniknews.ru/20220317/kak-budut-xodit-stolichnye-avtobusy-v-prazdniki--raspisanie-23383280.html

Как будут ходить столичные автобусы в праздники — расписание

Как будут ходить столичные автобусы в праздники — расписание

Напомним, что в этом году граждане отдохнут пять дней — с 19 марта (суббота) по 23 марта (среда).

2022-03-17T10:28+0500

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Стало известно, как будут ходить автобусы в праздничные дни — 21, 22 и 23 марта. График движения столичного транспорта в Навруз опубликовал "Тошшахартрансхизмат":Воскресное расписание предполагает сокращение количество автобусов на маршрутах примерно в два раза, то есть интервал между автобусами значительно вырастет.Напомним, что в этом году граждане отдохнут в общей сумме пять дней — с 19 марта (суббота) по 23 марта (среда).О том, как будут праздновать Навруз в 2022 году, читайте в материале Sputnik.Читайте также:

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