https://uz.sputniknews.ru/20220317/kak-peremeny-v-kamaze-skajutsya-na-ego-partnerstve-s-uzbekistanom-23382510.html

Как перемены в КамАЗе скажутся на его партнерстве с Узбекистаном

Как перемены в КамАЗе скажутся на его партнерстве с Узбекистаном

На днях Евросоюз новыми ограничительными мерами запретил прямо или косвенно участвовать в любых сделках с КамАЗом.

2022-03-17T09:23+0500

2022-03-17T09:23+0500

2022-03-17T09:23+0500

общество

узбекистан

пао камаз

евросоюз

партнерство

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Российское предприятие КамАЗ намерено с 2023 года выпускать грузовики нового поколения K5 без участия иностранных партнеров."Задача "Камаза" — с января следующего года приступить к сборке автомобилей К5 уже без участия иностранных партнеров. Начальный объем выпускаемых грузовиков будет небольшим, но отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют", — говорится в сообщении.По словам гендиректора КамАЗа Сергея Когогина, у компании есть четкое понимание, как работать в условиях санкций. Корпоративные клиенты продолжают размещать заказы. Работа с партнерами из стран СНГ — Узбекистана, Казахстана и Туркменистана — также продолжается.На днях Евросоюз своими новыми ограничительными мерами запретил прямо или косвенно участвовать в любых сделках с КамАЗом. КамАЗ — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия в Азербайджане, Вьетнаме, Казахстане, Литве, Индии и Узбекистане.Что показала проверка Агентства внешней миграции на КамАЗе — фото >>Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% — до 32,7 тысячи грузовиков.Ранее российский завод заявил о намерении привлечь еще больше трудовых мигрантов из Узбекистана на работу. В 2021-м компания впервые привлекла на свои предприятия трудовых мигрантов из-за рубежа — среди них 450 человек из Узбекистана.Читайте также:

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узбекистан, пао камаз, евросоюз, партнерство