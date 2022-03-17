https://uz.sputniknews.ru/20220317/kakoy-plan-mirziyoev-predlojil-tokaevu-na-fone-krizisa-v-mirovoy-ekonomike-23382188.html

Мирзиёев предложил Токаеву план на фоне кризиса в мировой экономике

Мирзиёев предложил Токаеву план на фоне кризиса в мировой экономике

О чем накануне поговорили лидеры соседних республик, читайте в материале.

2022-03-17T08:31+0500

2022-03-17T08:31+0500

2022-03-17T08:46+0500

политика

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

кризис

экономика

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили координацию усилий для минимизации последствий кризиса в мировой экономике. Телефонный разговор состоялся накануне. Лидеры двух стран затронули актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия в Центральной Азии.Стороны подчеркнули важность формирования благоприятных условий для обеспечения динамики роста объемов двусторонней торговли, ускорения реализации крупных проектов кооперации в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, пищевой и текстильной отрасли, сфере транспорта и логистики.По итогам 2021 года Казахстан остался в тройке самых крупных внешнеторговых партнеров Узбекистана – 3,9 миллиарда долларов (+ 30% по сравнению с 2020 годом), уступая только России и Китаю.Объем двусторонней торговли между соседями по региону вырос на 33% и составил 4,3 миллиарда долларов.В ближайшие годы страны планируют увеличить показатель до 5 миллиардов долларов и достичь 10 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе.Между тем одним из крупнейших внешнеторговых торговых партнеров Узбекистана остается Россия.Инвестиции российских компаний в узбекскую экономику составили уже более 10 миллиардов долларов. По официальным данным, товарооборот между двумя странами в 2021-м увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов.Для Ташкента Москва и Нур-Султан — ключевые партнеры в регионе Центральной Азии.Перспективы сотрудничества Узбекистана с Россией и Казахстаном в 2022 году в беседе со Sputnik оценил эксперт Станислав Притчин.Читайте также:

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шавкат мирзиёев, касым-жомарт токаев, кризис, экономика