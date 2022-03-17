https://uz.sputniknews.ru/20220317/kakoy-plan-mirziyoev-predlojil-tokaevu-na-fone-krizisa-v-mirovoy-ekonomike-23382188.html
Мирзиёев предложил Токаеву план на фоне кризиса в мировой экономике
Мирзиёев предложил Токаеву план на фоне кризиса в мировой экономике
О чем накануне поговорили лидеры соседних республик, читайте в материале.
2022-03-17T08:31+0500
2022-03-17T08:31+0500
2022-03-17T08:46+0500
политика
шавкат мирзиёев
касым-жомарт токаев
кризис
экономика
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили координацию усилий для минимизации последствий кризиса в мировой экономике. Телефонный разговор состоялся накануне. Лидеры двух стран затронули актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия в Центральной Азии.Стороны подчеркнули важность формирования благоприятных условий для обеспечения динамики роста объемов двусторонней торговли, ускорения реализации крупных проектов кооперации в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, пищевой и текстильной отрасли, сфере транспорта и логистики.По итогам 2021 года Казахстан остался в тройке самых крупных внешнеторговых партнеров Узбекистана – 3,9 миллиарда долларов (+ 30% по сравнению с 2020 годом), уступая только России и Китаю.Объем двусторонней торговли между соседями по региону вырос на 33% и составил 4,3 миллиарда долларов.В ближайшие годы страны планируют увеличить показатель до 5 миллиардов долларов и достичь 10 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе.Между тем одним из крупнейших внешнеторговых торговых партнеров Узбекистана остается Россия.Инвестиции российских компаний в узбекскую экономику составили уже более 10 миллиардов долларов. По официальным данным, товарооборот между двумя странами в 2021-м увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов.Для Ташкента Москва и Нур-Султан — ключевые партнеры в регионе Центральной Азии.Перспективы сотрудничества Узбекистана с Россией и Казахстаном в 2022 году в беседе со Sputnik оценил эксперт Станислав Притчин.Читайте также:
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шавкат мирзиёев, касым-жомарт токаев, кризис, экономика
Мирзиёев предложил Токаеву план на фоне кризиса в мировой экономике
08:31 17.03.2022 (обновлено: 08:46 17.03.2022) Подписаться на
О чем накануне поговорили лидеры соседних республик, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили координацию усилий для минимизации последствий кризиса в мировой экономике.
Телефонный разговор состоялся накануне.
Лидеры двух стран затронули актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия в Центральной Азии.
"Особое внимание уделено продолжению тесного сотрудничества и эффективной координации усилий в целях минимизации негативных последствий кризисных явлений в мировой экономике", — сообщили в пресс-службе Мирзиёева.
Стороны подчеркнули важность формирования благоприятных условий для обеспечения динамики роста объемов двусторонней торговли, ускорения реализации крупных проектов кооперации в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, пищевой и текстильной отрасли, сфере транспорта и логистики.
"В завершение телефонного разговора главы государств обменялись теплыми поздравлениями в связи с приближающимся весенним праздником Навруз, искренне пожелав двум братским народам мира, благополучия и процветания", — добавили в пресс-службе.
По итогам 2021 года Казахстан остался в тройке самых крупных внешнеторговых партнеров Узбекистана – 3,9 миллиарда долларов (+ 30% по сравнению с 2020 годом), уступая только России и Китаю.
Объем двусторонней торговли между соседями по региону вырос на 33% и составил 4,3 миллиарда долларов.
В ближайшие годы страны планируют увеличить показатель до 5 миллиардов долларов и достичь 10 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе.
Между тем одним из крупнейших внешнеторговых торговых партнеров Узбекистана остается Россия.
Инвестиции российских компаний в узбекскую экономику составили уже более 10 миллиардов долларов. По официальным данным, товарооборот между двумя странами в 2021-м увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов.
Для Ташкента Москва и Нур-Султан — ключевые партнеры в регионе Центральной Азии.
Перспективы сотрудничества Узбекистана с Россией и Казахстаном в 2022 году в беседе со Sputnik оценил
эксперт Станислав Притчин.