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В Узбекистане выявили 11,9 тыс. нарушений на объектах дорожного строительства
В Узбекистане выявили 11,9 тыс. нарушений на объектах дорожного строительства
"Ўзйўлинспекция" провела испытания на 45 объектах, и больше половины из них не соответствовали требованиям законодательства.
2022-03-17T12:38+0500
2022-03-17T12:38+0500
2022-03-17T12:38+0500
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ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik. В 2021 году управление "Ўзйўлинспекция" проверило более 7 тысяч дорожных объектов и выявило 11,9 тысяч нарушений. Об этом на брифинге в АИМК рассказал глава управления Дилшод Ахунжанов.В 36 случаях инспекция внесла представления в вышестоящие организации о привлечении к ответственности должностных лиц, нарушивших требования законодательства. В семи случаях нарушения не устранили, и сотрудники инспекции передали материалы в правоохранительные органы.Специалисты "Ўзйўлинспекции" за прошедший год провели 4464 тестов для определения качества на 45 объектах дорожного строительства. При этом на 27 объектах были выявлены несоответствия требованиям нормативных документов.Кроме того, проверка 244 предприятий по производству дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций (в том числе 135 асфальтобетонных цехов, 16 железобетонных цехов, 46 щебеночно-сортировочных цехов, 23 карьера, 24 испытательных лаборатории) выявила 281 нарушение.Читайте также:
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узбекистан, нарушения, дороги
В Узбекистане выявили 11,9 тыс. нарушений на объектах дорожного строительства
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"Ўзйўлинспекция" провела испытания на 45 объектах, и больше половины из них не соответствовали требованиям законодательства.
ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik.
В 2021 году управление "Ўзйўлинспекция" проверило более 7 тысяч дорожных объектов и выявило 11,9 тысяч нарушений. Об этом на брифинге в АИМК рассказал
глава управления Дилшод Ахунжанов.
В 36 случаях инспекция внесла представления в вышестоящие организации о привлечении к ответственности должностных лиц, нарушивших требования законодательства. В семи случаях нарушения не устранили, и сотрудники инспекции передали материалы в правоохранительные органы.
Специалисты "Ўзйўлинспекции" за прошедший год провели 4464 тестов для определения качества на 45 объектах дорожного строительства. При этом на 27 объектах были выявлены несоответствия требованиям нормативных документов.
"Что касается осмотра искусственных сооружений, то есть мостов и путепроводов, то в 2021 году проведен контроль на 245 объектах. В результате выявлено 483 нарушения и выдано 152 письменных предписания об их устранении.
Кроме того, проверка 244 предприятий по производству дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций (в том числе 135 асфальтобетонных цехов, 16 железобетонных цехов, 46 щебеночно-сортировочных цехов, 23 карьера, 24 испытательных лаборатории) выявила 281 нарушение.