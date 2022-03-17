https://uz.sputniknews.ru/20220317/v-uzbekistane-vyyavili-119-tys-narusheniy-na-obektax-dorojnogo-stroitelstva-23389772.html

В Узбекистане выявили 11,9 тыс. нарушений на объектах дорожного строительства

В Узбекистане выявили 11,9 тыс. нарушений на объектах дорожного строительства

"Ўзйўлинспекция" провела испытания на 45 объектах, и больше половины из них не соответствовали требованиям законодательства.

2022-03-17T12:38+0500

2022-03-17T12:38+0500

2022-03-17T12:38+0500

общество

узбекистан

нарушения

дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/876/08/8760873_0:167:1200:842_1920x0_80_0_0_94dbb8580a9a1dd999fc5d7a337490fa.jpg

ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik. В 2021 году управление "Ўзйўлинспекция" проверило более 7 тысяч дорожных объектов и выявило 11,9 тысяч нарушений. Об этом на брифинге в АИМК рассказал глава управления Дилшод Ахунжанов.В 36 случаях инспекция внесла представления в вышестоящие организации о привлечении к ответственности должностных лиц, нарушивших требования законодательства. В семи случаях нарушения не устранили, и сотрудники инспекции передали материалы в правоохранительные органы.Специалисты "Ўзйўлинспекции" за прошедший год провели 4464 тестов для определения качества на 45 объектах дорожного строительства. При этом на 27 объектах были выявлены несоответствия требованиям нормативных документов.Кроме того, проверка 244 предприятий по производству дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций (в том числе 135 асфальтобетонных цехов, 16 железобетонных цехов, 46 щебеночно-сортировочных цехов, 23 карьера, 24 испытательных лаборатории) выявила 281 нарушение.Читайте также:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, нарушения, дороги