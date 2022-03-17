https://uz.sputniknews.ru/20220317/video-jiteli-ukrainy-blagodaryat-rossiyu-za-pomosch-23382917.html

Видео: жители Украины благодарят Россию за помощь

Видео: жители Украины благодарят Россию за помощь

Люди верят, что их многолетним страданиям пришел конец. Многие из них не могут сдержать эмоций и радуются освобождению своих населенных пунктов.

2022-03-17T08:58+0500

2022-03-17T08:58+0500

2022-03-17T08:58+0500

видео

украина

помощь

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Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Российские военные доставляют гуманитарную помощь местным жителям.Читайте также:

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Как жители Украины благодарят Россию за помощь - видео Как жители Украины благодарят Россию за помощь - видео 2022-03-17T08:58+0500 true PT1M48S

Более 90 тонн гуманитарной помощи доставили жителям Дергачевского района Харьковской области российские военнослужащие Более 90 тонн гуманитарной помощи доставили жителям Дергачевского района Харьковской области российские военнослужащие 2022-03-17T08:58+0500 true PT1M58S

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, помощь, видео