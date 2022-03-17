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Видео: жители Украины благодарят Россию за помощь
Видео: жители Украины благодарят Россию за помощь
Люди верят, что их многолетним страданиям пришел конец. Многие из них не могут сдержать эмоций и радуются освобождению своих населенных пунктов.
2022-03-17T08:58+0500
2022-03-17T08:58+0500
видео
украина
помощь
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Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Российские военные доставляют гуманитарную помощь местным жителям.Читайте также:
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Как жители Украины благодарят Россию за помощь - видео
Как жители Украины благодарят Россию за помощь - видео
2022-03-17T08:58+0500
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Более 90 тонн гуманитарной помощи доставили жителям Дергачевского района Харьковской области российские военнослужащие
Более 90 тонн гуманитарной помощи доставили жителям Дергачевского района Харьковской области российские военнослужащие
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украина, помощь, видео

Видео: жители Украины благодарят Россию за помощь

08:58 17.03.2022
© Sputnik . Sputnik
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Люди верят, что их многолетним страданиям пришел конец. Многие из них не могут сдержать эмоций и радуются освобождению своих населенных пунктов.
Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.
Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.
Российские военные доставляют гуманитарную помощь местным жителям.
© Sputnik
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