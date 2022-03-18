https://uz.sputniknews.ru/20220318/jiteli-neskolkix-rayonov-tashkenta-ostalis-bez-gaza-23411444.html
Жители нескольких районов Ташкента остались без газа
Жители нескольких районов Ташкента остались без газа
С чем связаны отключения и как долго они продлятся — читайте в материале.
2022-03-18T13:31+0500
2022-03-18T13:31+0500
2022-03-18T13:31+0500
общество
ташкент
газ
район
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Жителям Чиланзарского района временно отключили газ.Это связано с ремонтными работами на газовой колонне среднего давления D-50 мм.Из-за этого 18 марта с 11.00 до 16.00 прекращена подача природного газа в махаллях:Газа временно не будет в том числе на улице Шохджахон Яккасарайского района и улице Баку Яшнабадского района. Работы планируется завершить 18 марта в 17.00.Накануне мы также писали об отключениях газа в Сергелийском районе.Ранее узбекистанцев предупредили: в 2022 году вырастут тарифы на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию.Счетная палата рекомендовала компенсировать их за счет цен на продукты.Читайте также:
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, газ, район
Жители нескольких районов Ташкента остались без газа
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С чем связаны отключения и как долго они продлятся — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Жителям Чиланзарского района временно отключили газ.
Это связано с ремонтными работами на газовой колонне среднего давления D-50 мм.
Из-за этого 18 марта с 11.00 до 16.00 прекращена
подача природного газа в махаллях:
Газа временно не будет в том числе на улице Шохджахон Яккасарайского района и улице Баку Яшнабадского района. Работы планируется завершить 18 марта в 17.00.
Накануне мы также писали
об отключениях газа в Сергелийском районе.
Ранее узбекистанцев предупредили: в 2022 году вырастут тарифы на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию.
Счетная палата рекомендовала компенсировать их за счет цен на продукты.