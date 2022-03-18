https://uz.sputniknews.ru/20220318/skolko-ssha-vlojili-v-ukrainskie-biolaboratorii--minoborony-rossii-23413797.html

Сколько США вложили в украинские биолаборатории – Минобороны России

Сколько США вложили в украинские биолаборатории – Минобороны России

Министерство обороны России озвучило сумму, которую Америка потратила на финансирование военно-биологических разработок в украинских биологических лабораториях.

2022-03-18T15:05+0500

2022-03-18T15:05+0500

2022-03-18T15:05+0500

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сша

украина

биолаборатории

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ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. США вложили в военно-биологические исследования в украинских биолабораториях $32 млн. Такую сумму озвучил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.Кириллов показал документ от 6 марта 2015 года, который доказывает, что Министерство обороны США спонсировало военно-биологические разработки на Украине.Как сообщил Кириллов, когда в лабораториях, где велись исследования в пользу США, спешно уничтожались документы, граждан Украины туда не пускали.В попытке "замести следы", биологические отходы из хлебодарской лаборатории вывезены за 120 километров в сторону западной границы в район населенных пунктов Тарутино и Березино.Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд ранее признала, что на Украине расположены американские биологические лаборатории. Вашингтон и Киев предпринимают все необходимые действия для недопущения попадания этих материалов в руки российских военных.Ранее Министерство обороны России опубликовало документы, в которых содержится информация о том, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. В них проводили эксперименты американской военно-биологической программы, в том числе, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины создали более 30 биологических лабораторий, которые функционировали в интересах Пентагона, сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, все необходимое для продолжения военно-биологической программы США уже вывезли из Украины после начала российской специальной военной операции.Россия планирует провести консультации в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) из-за военной биологической деятельности США на Украине, говорила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.Читайте также:

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сша, украина, биолаборатории