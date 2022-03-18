https://uz.sputniknews.ru/20220318/skolko-ssha-vlojili-v-ukrainskie-biolaboratorii--minoborony-rossii-23413797.html
Сколько США вложили в украинские биолаборатории – Минобороны России
Сколько США вложили в украинские биолаборатории – Минобороны России
Министерство обороны России озвучило сумму, которую Америка потратила на финансирование военно-биологических разработок в украинских биологических лабораториях.
2022-03-18T15:05+0500
2022-03-18T15:05+0500
2022-03-18T15:05+0500
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сша
украина
биолаборатории
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ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. США вложили в военно-биологические исследования в украинских биолабораториях $32 млн. Такую сумму озвучил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.Кириллов показал документ от 6 марта 2015 года, который доказывает, что Министерство обороны США спонсировало военно-биологические разработки на Украине.Как сообщил Кириллов, когда в лабораториях, где велись исследования в пользу США, спешно уничтожались документы, граждан Украины туда не пускали.В попытке "замести следы", биологические отходы из хлебодарской лаборатории вывезены за 120 километров в сторону западной границы в район населенных пунктов Тарутино и Березино.Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд ранее признала, что на Украине расположены американские биологические лаборатории. Вашингтон и Киев предпринимают все необходимые действия для недопущения попадания этих материалов в руки российских военных.Ранее Министерство обороны России опубликовало документы, в которых содержится информация о том, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. В них проводили эксперименты американской военно-биологической программы, в том числе, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины создали более 30 биологических лабораторий, которые функционировали в интересах Пентагона, сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, все необходимое для продолжения военно-биологической программы США уже вывезли из Украины после начала российской специальной военной операции.Россия планирует провести консультации в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) из-за военной биологической деятельности США на Украине, говорила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.Читайте также:
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сша, украина, биолаборатории
Сколько США вложили в украинские биолаборатории – Минобороны России
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Министерство обороны России озвучило сумму, которую Америка потратила на финансирование военно-биологических разработок в украинских биологических лабораториях.
ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. США вложили в военно-биологические исследования в украинских биолабораториях $32 млн. Такую сумму озвучил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.
Кириллов показал документ от 6 марта 2015 года, который доказывает, что Министерство обороны США спонсировало военно-биологические разработки на Украине.
"Обращаю ваше внимание на то, что соглашение о совместной биологической деятельности заключено между военным ведомством США и министерством здравоохранения Украины. Однако реальным получателем денежных средств являются лаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем финансирования составил 32 миллиона долларов", – цитирует его РИА Новости.
Как сообщил Кириллов, когда в лабораториях, где велись исследования в пользу США, спешно уничтожались документы, граждан Украины туда не пускали.
"Нам известно, что в ходе проведения ликвидационных мероприятий в лаборатории ветеринарной медицины в населенном пункте Хлебодарское работающие сотрудники даже не допускались в здание! Данная лаборатория осуществляет взаимодействие с научно-исследовательским противочумным институтом имени Мечникова в Одессе, в котором проводятся исследования с возбудителями чумы, сибирской язвы, холеры, туляремии, арбовирусами", – пояснил он.
В попытке "замести следы", биологические отходы из хлебодарской лаборатории вывезены за 120 километров в сторону западной границы в район населенных пунктов Тарутино и Березино.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд ранее признала, что на Украине расположены американские биологические лаборатории. Вашингтон и Киев предпринимают все необходимые действия для недопущения попадания этих материалов в руки российских военных.
Ранее Министерство обороны России опубликовало документы, в которых содержится информация о том, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. В них проводили эксперименты американской военно-биологической программы, в том числе, с возбудителями чумы и сибирской язвы.
На территории Украины создали более 30 биологических лабораторий, которые функционировали в интересах Пентагона, сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, все необходимое для продолжения военно-биологической программы США уже вывезли из Украины после начала российской специальной военной операции
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Россия планирует провести консультации в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) из-за военной биологической деятельности США на Украине, говорила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.