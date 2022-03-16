https://uz.sputniknews.ru/20220316/ix-sotni-lavrov-o-voennyx-biolaboratoriyax-ssha-na-planete--video-23356473.html

"Их сотни": Лавров о военных биолабораториях США на планете — видео

"Их сотни": Лавров о военных биолабораториях США на планете — видео

Глава МИД предупредил: их деятельность чревата смертельной угрозой для человечества. Главное из заявления Лаврова — в видео.

2022-03-16T09:57+0500

2022-03-16T09:57+0500

2022-03-16T09:57+0500

видео

сергей лавров

биолаборатории

мид россии

сша

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"Я убежден, что мировое сообщество убедилось и еще убедится в недопустимости подобной деятельности, чреватой, в общем-то, смертельными угрозами для огромного количества мирных граждан", — подчеркнул министр.Лавров добавил, что Россия будет требовать дальнейшего рассмотрения вопроса об американских биолабораториях в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).Затем, по его словам, Россия будет добиваться запрета на блокировку со стороны Вашингтона предложения Москвы о необходимости создать при этой Конвенции специальный механизм верификации любых тревожных сообщений. Речь идет об инициативах по информированию, выдвинутых Россией 20 лет назад. Предлагалось ввести особый порядок, когда появляются сигналы о препаратах, предназначенных для изготовления биологического оружия.В Минобороны раскрыли, что происходило в биолабораториях США на Украине — видео >>Ранее Министерство обороны России опубликовало документы, в которых содержится информация о том, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. В них проводили эксперименты американской военно-биологической программы, в том числе, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины создали более 30 биологических лабораторий, которые функционировали в интересах Пентагона, сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, все необходимое для продолжения военно-биологической программы США уже вывезли из Украины после начала российской специальной военной операции.Читайте также:

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Лавров о военных биолабораториях США: "Сотни таких лабораторий и почти 30 на Украине" Лавров о военных биолабораториях США: "Сотни таких лабораторий и почти 30 на Украине" 2022-03-16T09:57+0500 true PT1M56S

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сергей лавров, биолаборатории, видео, мид россии, сша