https://uz.sputniknews.ru/20220321/gde-v-moskve-proydet-navruz-afisha-meropriyatiy-23452621.html

Где в Москве пройдет Навруз: афиша мероприятий

Где в Москве пройдет Навруз: афиша мероприятий

Праздник пройдет в Москве в конце недели и соберет на одной сцене творческие коллективы с участием российских ведущих.

2022-03-21T10:40+0500

2022-03-21T10:40+0500

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культура

навруз

москва

мероприятие

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Московский общегородской праздник в честь Международного дня Навруз состоится 27 марта, сообщили организаторы концертного мероприятия на сайте navruz.online.В этом году поучаствовать в торжестве можно будет посредством онлайн-трансляции, которая покажет, как празднуют Навруз представители разных народов.В рамках концерта запланирована программа "Путешествие в "Новый день".Прямо во время эфира можно будет совершить виртуальное путешествие, поскольку состоятся прямые включения из других городов, где встречают Навруз."Большой яркий концерт соберет на одной сцене творческие коллективы диаспор Москвы и знаменитых популярных исполнителей", — говорится в сообщении.Руководители онлайн-торжества заявили, что на концерте выступят такие знаменитые исполнители, как - Burito, Хабиб, Ренат Ибрагимов, Эльбрус Джанмироев и многие другие.В большой праздничной программе также примут участие российские ведущие.В прошлые годы празднование Навруза на ВДНХ всегда включало фестиваль плова.На предстоящем мероприятии также ожидается знакомство с национальной кухней. Участников ждут "Кулинарные традиции Навруза".Секретом приготовления самого вкусного плова и рецептами других национальных блюд, которые обычно подают на стол в этот праздник, поделятся шеф-повара из разных стран.Для получения ссылки на онлайн-трансляцию мероприятия, надо подписаться на оповещение на сайте проекта - Московский общегородской праздник "Навруз" 2022.Национальные диаспоры и объединения отметят весенний праздник в нескольких российских городах.Ранее в Санкт-Петербурге отметили Навруз концертом и народными гуляниями. Празднование проходило в парке "Сосновка", сообщили корреспонденту Sputnik в узбекском землячестве Санкт-Петербурга.В Казани фестиваль состоится 24 марта.А в Ташкенте в Парке Дружбы стартовал Makon Fest - фестиваль национального искусства и традиций.Читайте также:Перед Наврузом запустили дополнительные автобусные маршрутыКак празднуют Навруз в Таджикистане: история и традиции праздника

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навруз, москва, мероприятие