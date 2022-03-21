https://uz.sputniknews.ru/20220321/gde-v-moskve-proydet-navruz-afisha-meropriyatiy-23452621.html
Где в Москве пройдет Навруз: афиша мероприятий
Где в Москве пройдет Навруз: афиша мероприятий
Праздник пройдет в Москве в конце недели и соберет на одной сцене творческие коллективы с участием российских ведущих.
2022-03-21T10:40+0500
2022-03-21T10:40+0500
2022-03-21T10:51+0500
культура
навруз
москва
мероприятие
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Московский общегородской праздник в честь Международного дня Навруз состоится 27 марта, сообщили организаторы концертного мероприятия на сайте navruz.online.В этом году поучаствовать в торжестве можно будет посредством онлайн-трансляции, которая покажет, как празднуют Навруз представители разных народов.В рамках концерта запланирована программа "Путешествие в "Новый день".Прямо во время эфира можно будет совершить виртуальное путешествие, поскольку состоятся прямые включения из других городов, где встречают Навруз."Большой яркий концерт соберет на одной сцене творческие коллективы диаспор Москвы и знаменитых популярных исполнителей", — говорится в сообщении.Руководители онлайн-торжества заявили, что на концерте выступят такие знаменитые исполнители, как - Burito, Хабиб, Ренат Ибрагимов, Эльбрус Джанмироев и многие другие.В большой праздничной программе также примут участие российские ведущие.В прошлые годы празднование Навруза на ВДНХ всегда включало фестиваль плова.На предстоящем мероприятии также ожидается знакомство с национальной кухней. Участников ждут "Кулинарные традиции Навруза".Секретом приготовления самого вкусного плова и рецептами других национальных блюд, которые обычно подают на стол в этот праздник, поделятся шеф-повара из разных стран.Для получения ссылки на онлайн-трансляцию мероприятия, надо подписаться на оповещение на сайте проекта - Московский общегородской праздник "Навруз" 2022.Национальные диаспоры и объединения отметят весенний праздник в нескольких российских городах.Ранее в Санкт-Петербурге отметили Навруз концертом и народными гуляниями. Празднование проходило в парке "Сосновка", сообщили корреспонденту Sputnik в узбекском землячестве Санкт-Петербурга.В Казани фестиваль состоится 24 марта.А в Ташкенте в Парке Дружбы стартовал Makon Fest - фестиваль национального искусства и традиций.Читайте также:Перед Наврузом запустили дополнительные автобусные маршрутыКак празднуют Навруз в Таджикистане: история и традиции праздника
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навруз, москва, мероприятие
Где в Москве пройдет Навруз: афиша мероприятий
10:40 21.03.2022 (обновлено: 10:51 21.03.2022) Подписаться на
Праздник в честь дня весеннего равноденствия пройдет в российской столице в конце недели и соберет на одной сцене творческие коллективы диаспор Москвы с участием российских ведущих.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Московский общегородской праздник в честь Международного дня Навруз состоится 27 марта, сообщили организаторы концертного мероприятия на сайте navruz.online.
В этом году поучаствовать в торжестве можно будет посредством онлайн-трансляции, которая покажет, как празднуют Навруз представители разных народов.
В рамках концерта запланирована программа "Путешествие в "Новый день".
Прямо во время эфира можно будет совершить виртуальное путешествие, поскольку состоятся прямые включения из других городов, где встречают Навруз.
"Большой яркий концерт соберет на одной сцене творческие коллективы диаспор Москвы и знаменитых популярных исполнителей", — говорится в сообщении.
Руководители онлайн-торжества заявили, что на концерте выступят такие знаменитые исполнители, как - Burito, Хабиб, Ренат Ибрагимов, Эльбрус Джанмироев и многие другие.
В большой праздничной программе также примут участие российские ведущие.
В прошлые годы празднование Навруза на ВДНХ всегда включало фестиваль плова.
На предстоящем мероприятии также ожидается знакомство с национальной кухней. Участников ждут "Кулинарные традиции Навруза".
Секретом приготовления самого вкусного плова и рецептами других национальных блюд, которые обычно подают на стол в этот праздник, поделятся шеф-повара из разных стран.
Для получения ссылки на онлайн-трансляцию мероприятия, надо подписаться на оповещение на сайте
проекта - Московский общегородской праздник "Навруз" 2022.
Национальные диаспоры и объединения отметят весенний праздник в нескольких российских городах.
Ранее в Санкт-Петербурге отметили Навруз концертом и народными гуляниями. Празднование проходило в парке "Сосновка", сообщили корреспонденту Sputnik
в узбекском землячестве Санкт-Петербурга.
В Казани фестиваль состоится 24 марта.
А в Ташкенте в Парке Дружбы стартовал Makon Fest
- фестиваль национального искусства и традиций.