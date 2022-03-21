https://uz.sputniknews.ru/20220321/stolichnyy-prospekt-chastichno-zakroyut--karta--23454148.html
Столичный проспект частично закроют — карта
Столичный проспект частично закроют — карта
О дорожно-ремонтных работах в Ташкенте читайте в материале.
2022-03-21T11:20+0500
2022-03-21T11:20+0500
2022-03-21T11:22+0500
общество
ташкент
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Ташкенте проспект Алишера Навои и улицу Абая частично закроют с 21 часов 21 марта до 6 утра 24 марта.Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.Улицы в Ташкенте временно перекроют в связи с дорожно-ремонтными работами.Проспект Навои закроют от светофора возле университета Webster до дома № 31. Улицу Абая — от станции метро Алишера Навои до пересечения с улицей Абдуллы Кадыри.Водителей просят пользоваться объездными путями, говорится в сообщении.Ранее в связи с празднованием Навруза сообщили об ограничении движения на двух улицах Ташкента.До этого в столичном хокимияте предупредили жителей о временном ограничении движения по двум дорогам, которые связывают Ташкентскую кольцевую автодорогу и улицу Фаргона йули.Читайте также:Перед Наврузом запустили дополнительные автобусные маршрутыГде в Москве пройдет Навруз: афиша мероприятий
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ташкент
Столичный проспект частично закроют — карта
11:20 21.03.2022 (обновлено: 11:22 21.03.2022) Подписаться на
О дорожно-ремонтных работах в Ташкенте читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Ташкенте проспект Алишера Навои и улицу Абая частично закроют с 21 часов 21 марта до 6 утра 24 марта.
Об этом сообщили
в пресс-службе столичного хокимията.
Улицы в Ташкенте временно перекроют в связи с дорожно-ремонтными работами.
Проспект Навои закроют от светофора возле университета Webster до дома № 31. Улицу Абая — от станции метро Алишера Навои до пересечения с улицей Абдуллы Кадыри.
Водителей просят пользоваться объездными путями, говорится в сообщении.
Ранее в связи с празднованием Навруза сообщили
об ограничении движения на двух улицах Ташкента.
До этого в столичном хокимияте предупредили
жителей о временном ограничении движения по двум дорогам, которые связывают Ташкентскую кольцевую автодорогу и улицу Фаргона йули.