https://uz.sputniknews.ru/20220321/stolichnyy-prospekt-chastichno-zakroyut--karta--23454148.html

Столичный проспект частично закроют — карта

Столичный проспект частично закроют — карта

О дорожно-ремонтных работах в Ташкенте читайте в материале.

2022-03-21T11:20+0500

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общество

ташкент

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Ташкенте проспект Алишера Навои и улицу Абая частично закроют с 21 часов 21 марта до 6 утра 24 марта.Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.Улицы в Ташкенте временно перекроют в связи с дорожно-ремонтными работами.Проспект Навои закроют от светофора возле университета Webster до дома № 31. Улицу Абая — от станции метро Алишера Навои до пересечения с улицей Абдуллы Кадыри.Водителей просят пользоваться объездными путями, говорится в сообщении.Ранее в связи с празднованием Навруза сообщили об ограничении движения на двух улицах Ташкента.До этого в столичном хокимияте предупредили жителей о временном ограничении движения по двум дорогам, которые связывают Ташкентскую кольцевую автодорогу и улицу Фаргона йули.Читайте также:Перед Наврузом запустили дополнительные автобусные маршрутыГде в Москве пройдет Навруз: афиша мероприятий

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ташкент