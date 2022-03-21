https://uz.sputniknews.ru/20220321/uzbekistan-airways-vvodit-dopolnitelnye-reysy-v-prazdnichnye-dni-23463846.html

Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в праздничные дни

Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы в праздничные дни

Дополнительные полеты введут на внутренних маршрутах Узбекистана.

2022-03-21T17:50+0500

2022-03-21T17:50+0500

2022-03-21T17:50+0500

туризм

рейсы

авиакомпания uzbekistan airways

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Компания Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы с 22 марта по 23 марта на маршрутах внутри Узбекистана.Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании АО "Uzbekistan Airways".Дополнительные полеты будут совершаться в Ургенч, Нукус, Термез и Наманган.Согласно расписанию, во вторник, 22 марта у граждан республики будет возможность полететь из Ташкента в Ургенч и обратно. В среду, 23 марта – из столицы в Нукус, Термез, Наманган и обратно соответственно.Рейсы будут выполняться преимущественно вечером. Ознакомиться с подробным расписанием полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте компании.Ранее Министерство транспорта запустило дополнительные автобусные маршруты в предпраздничные дни.Читайте также:Uzbekistan Airways запускает социальные полеты для малообеспеченных женщин.Россия сняла ограничения на полеты в Узбекистан, введенные из-за COVID

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рейсы, авиакомпания uzbekistan airways, узбекистан