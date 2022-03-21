https://uz.sputniknews.ru/20220321/v-kazaxstane-obrushilas-truba-tets--video-23450792.html

В Казахстане обрушилась труба ТЭЦ — видео

В Казахстане обрушилась труба ТЭЦ — видео

Токаев поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов.

2022-03-21T09:58+0500

2022-03-21T09:58+0500

2022-03-21T10:06+0500

происшествия

казахстан

тэц

касым-жомарт токаев

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Казахстане сильный ветер обрушил дымовую трубу ТЭЦ-2. Инцидент произошел в Петропавловске. Спасатели ищут одного машиниста-обходчика.Об этом сообщает корреспондент Sputnik Казахстан со ссылкой на заявление прокуратуры Северо-Казахстанской области.В Интернете появилось видео с места происшествия. Автор видео утверждает, что упала первая труба и проломила крышу, все заливает водой.По сообщениям местных жителей, батареи в домах уже холодные, тепло подают в уменьшенном объеме.Сообщение об обрушении трубы поступило в воскресенье в 19 часов 20 минут. Данных о пострадавших пока не поступало. Скорая помощь дежурит на месте ЧП, отметили в пресс-службе областного управления здравоохранения."На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, созданная по указанию прокурора области. Возбуждено уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия. Для установления причины разрушения привлечены специалисты, будут назначены необходимые экспертизы", — заявили в прокуратуре.Местные власти сделали оперативный штаб для ликвидации аварии. Принимаются меры для обеспечения теплом жителей областного центра.Ситуация находится на особом контроле у акима области и прокурора. Ожидается прибытие главы компании — собственника ТЭЦ.За текущий отопительный сезон на ТЭЦ-2 Петропавловска произошли три серьезные аварии.Первого ноября на городской теплоэлектроцентрали остановились три из 12 котлоагрегатов. Это привело к снижению нагрузки по станции, веерным отключениям электроэнергии и снижению теплоподачи. Временное ограничение по подаче электроэнергии вводилось в 145 населенных пунктах семи районов, где проживают 37,5 тысячи человек. В Петропавловске электроэнергии не было у 12 тысяч абонентов и 250 объектов в микрорайонах Береке, Хромзавод и в Рабочем поселке, промышленной зоне.В прошлом году, 25 декабря, вышли из строя два котлоагрегата Петропавловской ТЭЦ-2. В итоге из 12 котлов в работе были всего шесть.Повреждения поверхностей нагрева труб пароводяного тракта обнаружили 22 января на котлоагрегатах №5, 6 и 7, вследствие чего оборудование вывели в аварийный ремонт. 24 января по аналогичным причинам под отключение попал котел №12.По оценке самих энергетиков, резервы ТЭЦ близки к своему пределу.Петропавловская ТЭЦ-2 построена в 1961 году, ее установленная мощность по электрической энергии 541 Мегаватт, по тепловой - 713 Гкал/ч. В рамках инвестиционной программы АО "Севказэнерго" часть оборудования модернизировали. Однако есть агрегаты, находящиеся в критическом состоянии по причине высокого износа. Общий износ основного оборудования составляет сегодня 75-80%.Читайте также:Ташкент до сих пор не оправился после блэкаута — видеоНовые установки на ТЭС сэкономят 2,4 млрд кубометров газа в год

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казахстан, тэц, касым-жомарт токаев