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Видео: что ожидает отношения Узбекистана и России – мнение эксперта

Видео: что ожидает отношения Узбекистана и России – мнение эксперта

Динамику взаимоотношений двух государств за 30 лет специально для Sputnik Узбекистан анализирует руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

2022-03-21T21:00+0500

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Узбекистан взвешенно и выдержанно оказал поддержку россиянам в нынешней сложной геополитической обстановке. Об этом в интервью агентству Sputnik Узбекистан заявил руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. Напомним, что 20 марта дипломатическим отношениям государств исполнилось тридцать лет. В связи с этим главы МИД Узбекистана и Россия обменялись поздравительными посланиями, где Абдулазиз Камилов подчеркнул, что Россия является важным стратегическим партнером республики, а Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Россия готова к скоординированной работе с Узбекистаном с учетом интересов друг друга. Сегодня межрегиональное сотрудничество стран показывает хорошую динамику, уверен Андрей Грозин. Что касается прогноза развития отношений Узбекистана и России в будущем, страны будут продолжать вести равноправный диалог, считает эксперт. Россия отказывается от западной манеры вербовки "будущих агентов влияния". "Этого не должно быть – и этого нет, – говорит Андрей Грозин и добавляет, что странам стоит усиливать взаимодействие в сфере культуры. – Именно выстраивание культурного сотрудничества в рамках матрицы, что Евразия – это наш общий дом, где мы все равны, где никто никого не учит, как жить. Где никто не пытается навязать соседу ту модель поведения, которая ему исторически не свойственна". Полную версию анализа дипломатических и экономических взаимоотношений Узбекистана и России смотрите в видеоинтервью Sputnik.Читайте также:Олег Мальгинов об Узбекистане: "Я очень хотел сюда приехать" — видео >>Мирзиёев — Путину: Узбекистан будет и дальше развивать дружбу с Россией >>

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

отношения, сотрудничество, узбекистан, видео