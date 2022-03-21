https://uz.sputniknews.ru/20220321/mirziyoev--putinu-uzbekistan-budet-i-dalshe-razvivat-drujbu-s-rossiey-23450182.html

Мирзиёев — Путину: Узбекистан будет и дальше развивать дружбу с Россией

Мирзиёев — Путину: Узбекистан будет и дальше развивать дружбу с Россией

Накануне страны отметили 30-летие дипломатических отношений. За это время произошло много. Обо всем рассказываем в материале.

2022-03-21T08:57+0500

2022-03-21T08:57+0500

2022-03-21T08:57+0500

политика

шавкат мирзиёев

владимир путин

узбекистан

дружба

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что Узбекистан будет и дальше развивать и укреплять отношения с Россией.Об этом он заявил в своем поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину. Мирзиёев поздравил Путина и "братский народ России" с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, которое отмечается 20 марта. Он отметил, что за последние годы общими усилиями узбекско-российское взаимодействие выведено на беспрецедентно высокий уровень стратегического союзничества. Узы дружбы между народами были еще больше укреплены, подчеркнул Мирзиёев. По его словам, сегодня сотрудничество двух стран активно развивается на основе принципов открытости, обоюдного доверия и поддержки, уважения интересов друг друга.В частности, рекордных показателей достигла взаимная торговля, осуществляются масштабные проекты промышленной кооперации, развивается гуманитарное сотрудничество, наращиваются связи в сферах здравоохранения, науки, культуры, искусства и образования.Мирзиёев пожелал Путину крепкого здоровья и новых успехов в государственной деятельности, а россиянам — благополучия и процветания.Мальгинов: Узбекистан и Россию невозможно назвать просто партнерами >>Российский лидер, в свою очередь, отметил, что за прошедшие десятилетия Россия и Узбекистан накопили "значительный опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях, налажено конструктивное взаимодействие в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур, координация усилий в противостоянии угрозам и вызовам региональной безопасности".Путин заявил, что Россия будет и дальше укреплять стратегическое партнерство и союзничество с Узбекистаном. Он также пожелал Мирзиёев здоровья и успехов, а всем гражданам Узбекистана — благополучия и процветания.Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 20 марта 1992 года.В настоящее время Россия и Узбекистан сотрудничают во всех сферах: экономике, промышленности, торговле, образовании, медицине, науке.Результаты двустороннего сотрудничества между странами за последние 30 лет — в инфографике Sputnik.Читайте также:

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