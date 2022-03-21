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Мирзиёев — Путину: Узбекистан будет и дальше развивать дружбу с Россией
Мирзиёев — Путину: Узбекистан будет и дальше развивать дружбу с Россией
Накануне страны отметили 30-летие дипломатических отношений. За это время произошло много. Обо всем рассказываем в материале.
2022-03-21T08:57+0500
2022-03-21T08:57+0500
политика
шавкат мирзиёев
владимир путин
узбекистан
дружба
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что Узбекистан будет и дальше развивать и укреплять отношения с Россией.Об этом он заявил в своем поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину. Мирзиёев поздравил Путина и "братский народ России" с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, которое отмечается 20 марта. Он отметил, что за последние годы общими усилиями узбекско-российское взаимодействие выведено на беспрецедентно высокий уровень стратегического союзничества. Узы дружбы между народами были еще больше укреплены, подчеркнул Мирзиёев. По его словам, сегодня сотрудничество двух стран активно развивается на основе принципов открытости, обоюдного доверия и поддержки, уважения интересов друг друга.В частности, рекордных показателей достигла взаимная торговля, осуществляются масштабные проекты промышленной кооперации, развивается гуманитарное сотрудничество, наращиваются связи в сферах здравоохранения, науки, культуры, искусства и образования.Мирзиёев пожелал Путину крепкого здоровья и новых успехов в государственной деятельности, а россиянам — благополучия и процветания.Мальгинов: Узбекистан и Россию невозможно назвать просто партнерами &gt;&gt;Российский лидер, в свою очередь, отметил, что за прошедшие десятилетия Россия и Узбекистан накопили "значительный опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях, налажено конструктивное взаимодействие в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур, координация усилий в противостоянии угрозам и вызовам региональной безопасности".Путин заявил, что Россия будет и дальше укреплять стратегическое партнерство и союзничество с Узбекистаном. Он также пожелал Мирзиёев здоровья и успехов, а всем гражданам Узбекистана — благополучия и процветания.Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 20 марта 1992 года.В настоящее время Россия и Узбекистан сотрудничают во всех сферах: экономике, промышленности, торговле, образовании, медицине, науке.Результаты двустороннего сотрудничества между странами за последние 30 лет — в инфографике Sputnik.Читайте также:
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шавкат мирзиёев, владимир путин, узбекистан, дружба

Мирзиёев — Путину: Узбекистан будет и дальше развивать дружбу с Россией

08:57 21.03.2022
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, архивное фото
Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2022
© Sputnik / Алексей Никольский
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Россия и Узбекистан накануне отметили 30-летие дипломатических отношений.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что Узбекистан будет и дальше развивать и укреплять отношения с Россией.
Об этом он заявил в своем поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину.
"Мы намерены и далее последовательно развивать и укреплять отношения дружбы и многопланового партнерства между Узбекистаном и Россией в интересах наших стран и народов", — говорится в тексте поздравления, опубликованного пресс-службой.
Мирзиёев поздравил Путина и "братский народ России" с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, которое отмечается 20 марта.
Он отметил, что за последние годы общими усилиями узбекско-российское взаимодействие выведено на беспрецедентно высокий уровень стратегического союзничества.
Узы дружбы между народами были еще больше укреплены, подчеркнул Мирзиёев.
По его словам, сегодня сотрудничество двух стран активно развивается на основе принципов открытости, обоюдного доверия и поддержки, уважения интересов друг друга.
В частности, рекордных показателей достигла взаимная торговля, осуществляются масштабные проекты промышленной кооперации, развивается гуманитарное сотрудничество, наращиваются связи в сферах здравоохранения, науки, культуры, искусства и образования.
Мирзиёев пожелал Путину крепкого здоровья и новых успехов в государственной деятельности, а россиянам — благополучия и процветания.
Мальгинов: Узбекистан и Россию невозможно назвать просто партнерами >>
Российский лидер, в свою очередь, отметил, что за прошедшие десятилетия Россия и Узбекистан накопили "значительный опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях, налажено конструктивное взаимодействие в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур, координация усилий в противостоянии угрозам и вызовам региональной безопасности".
Путин заявил, что Россия будет и дальше укреплять стратегическое партнерство и союзничество с Узбекистаном. Он также пожелал Мирзиёев здоровья и успехов, а всем гражданам Узбекистана — благополучия и процветания.
Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 20 марта 1992 года.
В настоящее время Россия и Узбекистан сотрудничают во всех сферах: экономике, промышленности, торговле, образовании, медицине, науке.
Результаты двустороннего сотрудничества между странами за последние 30 лет — в инфографике Sputnik.
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